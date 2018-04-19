(Görüntülü Haber) Ersun Yanal: "Spora değil, skora önem veren bir ülkeyiz" (2)

"Yeni bir şey üretmek bizim toplumuzda oldukça zor" "90+3'de hakem kötü bir karar verdi. Maçı satmış mı oldu?" Ercan ATA/ANKARA,() Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin Perşembe Etkinlikleri kapsamında düzenlediği Dünyada ve Türkiye'de Futbol Gerçeği' konulu panele katılan teknik direktör Ersun Yanal, Türk ve dünya futbolunu değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam Yanal, konuşmasında sanatın, sporun ve kültürün birbirini tamamlayan önemli unsurlar olduğunu, biri eksik olduğunda sporda başarılı olunamayacağını dile getirdi. Yanal, yabancı futbolcu sayıları ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en çok yabancı oyuncu oynatan ülke olduğuna değinen tecrübeli teknik adam, Türkiye'de spordan çok skorun düşünüldüğünü bu nedenle de spor kültürünün gelişmediğine vurgu yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde, Yanal, öğrencilerin sorularına da yanıt verdi. "YENİ BİR ŞEY ÜRETMEK BİZİM TOPLUMUZDA OLDUKÇA ZOR" Ersun Yanal'ın açıklamaları şu şekilde: "Spor adamı olmak, başlangıçta sporun rekabetine, doğasına, gerçek değerlerine sahip olmaktır. Bunu toplum karşısında tartışmak, yaşamak oldukça gereksiz. Elbette ki her şeyde mutabakata varamazsınız. Kavgalar, tartışmalar, fikir ayrılıkları olacak. Bunu toplumun önünde tartışmak ve tekrarlamak oldukça gereksiz. Ama şu bir gerçek ki, sporun içerisinde sporun yapıldığı bir organizasyonlarda her görüş ayrılığını açık açık her yerde tartışmak ve kirletmek kötü bir şey. Ben bu konuda tutarlı olmayı yeğliyorum. Hiç kimseyi suçlamadan yaptığımız çalışmaların değerini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Kamuoyunun takdirini de aldığımızı düşünüyorum. Çünkü benim yaptığım organizasyonlarda, çalıştığım takımlarda, yetiştirdiğim oyuncularda, ortaya koyduğum emekte her şey belli, sonuçlar belli. Bunun bedelini her şekilde ben ödüyorum. İşin gerçeği senin aynandır. Yeni bir şey üretmek bizim toplumuzda oldukça zor. Dalga geçildi, alay edildi. Tek başıma bir irade olarak duruş sergileyen benim. Ama bunun arkasında ekipler çok önemli. Kulüplerimiz maalesef skor kültürüyle kilitlendiği, sadece skoru düşündüğü, bir takım değerlerden uzaklaştığı için sonuç almak adına bilimsel gerçeklerden ve uygulamalardan hemen adında dönebiliyorlar. Skor işi bittiği yeni bir süreç başladığı zaman tekrar ona sarılıyorlar. Bu da bizim toplumumuzun spordan uzak olmasının nedenlerinden bir tanesi." "KÜLTÜRLERLE UĞRAŞMAKTAN FAZLA İŞ YAPAMADIK" "Yeni yönetim bizim çalışmamızı istemedi. Medyada bazı arkadaşlar yazdı. Kulüp buldu bıraktı, istikrar olmadı' diye. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben 4 yıllık anlaşma yaptım. Profesyonel kariyerimden vazgeçtim. Gerçekleştirmek istediklerimle uygulamada olanlarla ciddi farklar var. Ama en azından bir takımın oluşumunda, organizasyonunda başarı elde ettik. Eğitim kurumunda ciddi bir öncelik sağladık. Çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Yarışmacı bir grup vardır, gelişmeci bir grup vardır. Türkiye'de maalesef artık gelişimci kültür tamamen yerle bir olmuştur. Yani geliştirme ile yarıştırmak arasında ayrımı ciddi yapmak gerekiyor. Biz orada bu ayrımı ortaya koymaya ve kültürü yavaş yavaş geliştirmeye başlamıştık. Yarışırken her şeyi mubah görüyoruz. 16-17 yaşında yarışan bir çocukla üst tarafta yarışan bir adamı aynı tutuyoruz. Biz de bunu engellemeye çalıştık, ama olmadı. Oyuncu yetiştirmek böyle olmaz. Ekol altta olur. Ekol yaratacaksan altyapının ekolünü üste taşırsın ekol olur. Ekol bizde maalesef üstte oluyor. Kültürlerle uğraşmaktan fazla iş yapamadık." "90+3'DE HAKEM KÖTÜ BİR KARAR VERDİ. MAÇI SATMIŞ MI OLDU?" "Spor adamlığı başka bir şey. Sözünü ettiğiniz çok büyük bir camia. Değerleri olan bir camia. Almak, satmak kolay bir şey değildir. Bunu ağzınıza alınca birçok şeyin bedelini ödeyerek alırsınız. Eğer bu bedeli ödemeye göze aldıysanız devam edersiniz. Ama bunu toplumun önünde tartışmak, toplumu bu konuda yargı sahibi yapmak sorumsuzluktur. 90+3'de hakem kötü bir karar verdi. Maçı satmış mı oldu? Futbolun doğası bu. Maç satabilir misin? Bu kadar kötü olur mu? Bunu yapmak spor adamlığından uzak, sadece kendini düşünen, bencillik, egoistliktir." "PROJE TAKIMI ÜRETEMİYORUZ" "Biz proje takımı üretemiyoruz. Çünkü biz skora bakıyoruz. Her şey skor değil. Sporda yarıştan başka değerler var. Almanya'da olduğu gibi. Bir eğlence ve karnaval hissedersiniz. Biz de biraz skor düşünülüyor. Biz de isteniyor ki oyuncu yetiştir, skor al, şampiyon ol. Bu çok zor bir şey. Ama bunu planlı bir şekilde belli bir vadeye yaymak çok doğru bir iştir. Bunu yapıp karşılığını alan takımlar var. Bizde de skora boyun eğip, skor kültürü oluşturursan proje takımı olmak zor. Dernekler yasasına göre yönetiliyoruz. Spor yasası çıkarsa belki kulüpler başka sorumluluklarla donatılır, spora yatırım yapılırsa belki dediğim projeler olur." Panel sonunda Yanal'a katılımlarından dolayı plaket takdim edildi.