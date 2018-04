(Görüntülü Haber) Efeler Ligi şampiyonu Halkbank, medya günü düzenledi (2)

Ata SELÇUK - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() - Voleybol Efeler Ligi Final Etabı'nda Arkas Spor'u geçerek üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Ankara temsilcisi Halkbank, medya ile buluştu. İstanbul Ataşehir'de bulunan Halkbank Genel Müdürlüğü binasında yapılan medya gününde Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, teknik heyet ve oyuncular yer aldı. ARSLAN: "80'İNCİ YILIMIZDA ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUMUZU KUTLUYORUZ" İlk olarak söz alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şöyle konuştu: "Bu yıl 80'nci yıl heyecanımızı yaşıyoruz. 80'inci yılımızda güzel bir netice sonucunda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Erkek voleybol takımımız, Efeler Ligi'nde üst üste üçüncü defa şampiyon olmayı başarmıştır. Toplamda 9 şampiyonluğa ulaşmış bulunuyoruz. Oyunculara ve teknik heyete çok teşekkür ediyorum. Bir banka düşünün, 80 yıllık tarihi boyunca Türkiye'nin dört bir yanında gecesini gündüzüne katarak çalışan. Milletimizin her türlü finansman ihtiyacını karşılamak için sürekli yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Tüm bunları yaparken de ülkemize her alanda değer katıyoruz. Bizim bankacılık anlayışımız, hep sahada olma anlayışına dayanır. Ben kazandıkları bu başarının yanında gösterdikleri mücadele ve centinmenlik duruşları için sporcularımıza ve teknik heyetimize en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Ayrıca Efeler Ligi'nde Arkas Spor ve diğer kulüpleri de tebrik etmek istiyorum. Bİzim bankacılık anlayışımız, hep sahada olma anlayışına dayanıyor. 19 bin kişilik Halkbank ailesinin her ferdi, iyi bir takım oyuncusu olma bilinciyle hareket eder. Emek vermeye, her şeyden önce yaptığı işe gönül vermeye dayanan bu kültür ve anlayışın Halkbank Spor Kulübü'ne de yansıdığını görmekten çok mutluyuz. Ayrıca kulüp başkanı ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olan Selahattin Süleymanoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ülkemize yeniden hayırlı olsun." SÜLEYMANOĞLU: "OYUNCULAR DEĞİŞEBİLİR AMA KÜLTÜR DEĞİŞMEZ" Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve kulüp başkanı Selahattin Süleymanoğlu, "Bize her zaman destek olan genel kurulumuza teşekkür ederim. Geçen yıl yine ayda toplanmıştık. Halkbank, her zaman başarıya oynar, final takımıdır. Önümüzdeki sene de yine bizi şampiyon görebilirsiniz demiştik, bu sene de yine şampiyon olarak karşınıza çıktık. Ben teknik heyeti ve oyuncuları tebrik ediyorum. Bu bizim 5 yılda 4'üncü, üst üste ise 3'üncü şampiyonluğumuz. Yaşayan kulüpler arasında en fazla şampiyonluğu ve kupası olan takım biziz. İnşallah gelecek sene Şampiyonlar Ligi kupasını armağan ederiz. Bizim aramızdan ayrılan oyuncular da vardı, bazı sebepler vardı. Bu arkadaşların yerine yeni arkadaşlar geldi. Halkbank'ta oluşan kültür, mücadele kültürüdür, takım olma kültürüdür. Oyuncular, teknik adamlar değişebilir ama bu kültür değişmez. Gelen yabancı oyuncuların hepsi hedefimizi bilirler, bize hedef ne diye sormazlar. Oyuncular da değişebilir, ama takımın kazanma kültürü değişmez. Bizim temel felsefemiz, öncelikle kendinize güvenip, daha sonra takım arkadaşlarınıza güveneceksiniz. Sonuna kadar mücadele ederek, rakibinize saygı göstereceksiniz. Bizim için sporun esas ruhu rakibe saygıdır. Bu yüzden biz hep kazanıyoruz. Üst üste 3'üncü şampiyonluğu bize hediye eden takıma tekrar teşekkür ederim" dedi. "TEK EKSİK KUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ, ONU DA ALMAMIZ LAZIM" Kadın voleybolu ile erkek voleybolu arasında fark olduğunu belirten Süleymanoğlu, "Erkeklerde Avrupa'da çok güçlü takımlar var. En iyi oyuncuları alıp takım kurduğunuzda başarı gelmiyor. Yavaş yavaş yapmak gerekiyor. Avrupa'da ciddi yatırım yapıp bizim kadar başarı gösteremeyen takımlar var. Bunlar bizim de beklentimizdi. Bu erkeklerde kolay değil. Kadınlarda ilk 4'te hep bizim takımlarımız var. Ama erkeklerde çok sert ligler var. Halkbank gerçekten saygı duyulan bir kulüp. Her zaman da Avrupa şampiyonluğu beklenen bir kulüp. Çok daha büyük bütçelerle yapılacak bir şey değil. Kazanma kültürü, takım olma kültürüyle inşallah ulaşacağız. Almadığımız tek kupa Şampiyonlar Ligi. O kupayı kaldırmamız lazım. Gerçekten dev bütçeli takımlar var. Avrupalı oyuncular sadece sizi tercih etmiyor. Kadınlarda ilk tercih Türkiye ligi. Bizim ligimiz o hale geldiğinde Avrupa şampiyonu olmamak için bir sebep yok" diye konuştu. "SALONA İHTİYACIMIZ VAR" Halkbank'ın salon ihtiyacına değinen başkan Süleymanoğlu, "Salona ihtiyacımız var. Bu işi salonumuz yokken yaptık, kiralık salonlarda yaptık. Tabii ki salon, takımın en önemli ihtiyaçlarından birisi. Kiralık 3-4 yerimiz var ama Ankara'da kalırsak daha önceden yaptığımız bir salon ile ilgili görüşeceğiz. Şu anda takım Ankara'da, İstanbul'a gelip gelmemesi ile ilgili bir süreç var. Salonun açıldığı yerde takım kalacak" ifadelerini kullandı. Teknik heyet ve oyuncuların yaptığı açıklamalar ise şu şekilde: YARDIMCI ANTRENÖR TANER ATİK "2009 yılından bu yana Halkbank'tayım. Bu süre içerisinde başkanımızla birlikte üç tanesi üst üste olması üzere; 3 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Süper Kupa, 1 Avrupa CEV şampiyonluğu ve bir de Şampiyonlar Ligi finali oynadık. Bu başarıları yakaladık. Bu başarıları yakalamamızda önemli destekleri olan sayın genel müdürümüz, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürler. Bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için tüm çabayı sergileyeceğimizin bilinmesini isteriz." TAKIM KAPTANI BURUTAY SUBAŞI "Biz saha dışında çok konuşmayız. Saha içindeki arkadaşlık çok üst seviyede olduğu için güzel bir sezon geçirdik. İlk önce bu imkanları bize sağlayan başkanımız ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum takım adına. Biz işimizi sahada yaparız, geri kalan tarafı başkanımız hallediyor. Biz kendi üzerimize düşeni yaptık. Umarız seneye aynı şekilde görüşeceğiz, öyle bir kültürümüz var." EMRE BATUR "Halkbank Spor Kulübü'nde 6'ncı senem, Arkas'a gidecektim, başkanım özel şoförüyle aldırdı beni. Burada kalacaksın dedi, üç yıllık kontrat yaptık. Sonra 3 yıl daha uzattık. Birçok başarı yakaladık. Bunları yaşamak onur verici. Başkanımız, genel müdürümüz, hepsine teşekkürler. Başkanımız bize hep destek oldu. Dışarıdaki insanlar önyargıyla yaklaşırken bile o bize hep destek oldu. İnşallah ileriki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı oluruz." ABDULLAH ÇAM "4 yıldan beri A Takım'da devam ediyorum. Tamer hocamızın da söylediği gibi birçok başarı var. Çok mutluyuz." HASAN YEŞİLBUDAK "Başta sayın genel müdürümüz olmak üzere kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkürler. Daha sonra sizlere teşekkür etmek istiyorum, bu sevincimizi Türkiye ile paylaşmamıza vesile oluyorsunuz. Genel olarak sezonu değerlendirmek gerekirse, başkanımızın söylediği bir şey var, bu sene şampiyonluğu gerçekten hak ettik. Bazı bilgiler var, normal sezonu en yakın rakibimizden 9-10 puan önde bitirdik, ilk maçta aldığımız mağlubiyetin ardından final serisine kadar yenilmedik, finalde Arkas'ı geçmemiz çok önemliydi. Bu sene şampiyonluğu hak ettik." MUSTAFA RAMAZANOĞLU "Halkbank'ta ikinci sezonum, ikinci şampiyonluğumuz. Kendi kariyerimde de 9'uncu şampiyonluğum. Bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta genel müdürümüz ve başkanımız olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim." FAİK SAMED GÜNEŞ "Halkbank ailesine teşekkür ederim, spora yaptıklar katkıdan dolayı. Ama en büyük teşekkür başkanımıza, her zaman bizimle birlikte olmaya çalıştı ve her zaman bizim kadar sevindi. En büyük teşekkürü ona ediyorum." HAKKI ÇAPKINOĞLU "Halkbank'ta ilk senem, ilk senemde iki kupa kazandım. Çok güzel bir duygu. Bu kupayı kazanmamızda genel müdürümüz ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca takım arkadaşlarıma ve teknik heyete emeklerinden ve özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım her yıl burada toplanıp nice şampiyonluklar kutlarız." HIERREZULO RAYDEL "Hayatım için çok önemli bir deneyim, Türkiye Ligi'ni kazanmak önemliydi. Başkanımıza ve genel müdürümüze teşekkür ederim. Destek veren herkese teşekkürler." ALPERAY DEMİRCİLER "Öncelikle başkanımıza ve genel müdürümüze yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim. İki kupa aldık ve bu benim için büyük bir başarı. Her zaman başarıya koşan biriyim. Takım olmayı başardık ve bununla başarıya ulaştık. Umarım daha fazla kupa kazanırız." NEMANJA PETRIC "Halkbank ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum, bana bu fırsatı verenlere teşekkürler. Halkbank çok büyük bir kulüp, buraya geldikten sonra bu büyüklüğe nasıl eriştiğini bir kez daha anladım. Kulüpteki devamlılığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da tanınan bir takım. Halkbank ailesini çok seviyorum, herkese teşkkürler."