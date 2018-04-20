(Görüntülü Haber) Edirne Belediyesi Edirnespor - Haliliye Belediyespor maçında gerginlik

EDİRNE,() - TÜRKİYE Basketbol 2'nci Ligi'nde Edirne Belediyesi Edirnespor ile Haliliye Belediyespor arasında oynanan play-off yarı final maçının ardından salonda yaşanan gerginliğe polis ve yöneticiler müdahale etti. Türkiye Basketbol 2'nci Ligi play-off yarı finalde Edirne Belediyesi Edirnespor, Mimar Sinan Spor Salonu'nda Haliliye Belediyespor'u 63-60 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takım Edirne Belediyesi Edirnespor, adını finale yazdırırken, rakibi Haliliye Belediyespor ise mücdeleye veda etti. Maçın bitmesinin ardından ev sahibi takım Edirne Belediyesi Edirnespor'un bir oyuncusu iddiaya göre, topu rakip takımın yedek kulübesine attı. Haliliye Belediyespor oyuncuları, rakip takım oyuncusuna tepki gösterince tribünlerdeki bazı taraftarlar su şişesi atarken, bazıları da oyun alanına indi. Yaşanan gerginlik üzerine salona giren polis ve yöneticiler taraflar dışarı çıkarıp gerginliği sonlandırdı.