(Görüntülü Haber) Bursaspor'da Karabükspor maçı hazırlıkları sürüyor

Gürkan DURALBURSA,()

Bursaspor'da Kardemir Karabükspor maçı hazırlıkları devam ederken Jires Kembo, tedbir amaçlı dinlendirildi.

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Özlüce Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan idman 1 saat 30 dakika sürerken, eşli kontrol pas oyunu çalışan yeşil beyazlı oyuncular, daha sonrasında ise 5'e 2 pres çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise 3 gruba ayrılan Bursasporlu oyuncularda bir grup kontrol pas oyunu oynarken, diğer gruplar ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım'ın tedavisine devam edilirken, üst adalesinde sertleşme olan Jires Kembo tedbir amaçlı dinlendirildi.

Yeşil beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.