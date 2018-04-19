(Görüntülü Haber) Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIKKONYA, ()

Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıkları yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koordinasyonla ısınmayla başlarken çabukluk, kuvvet ve sürat çalışması ile devam etti. Oyuncular daha sonra dar alanda taktik oyun ve çift kale taktik oyunla antrenmanı tamamladı.