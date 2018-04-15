(Görüntülü Haber) Antalyaspor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Hamza Hamzaoğlu: "Yakaladığımız pozisyonları atamadık"

"Böyle ufak tefek olaylar futbolun güzellikleri"

Sergen Yalçın: "Kazanan biz olmalıydık"

"Bunları bir türlü aşamıyoruz"

Süleyman EKİN / ANTALYA, ()

Spor Toto Süper Lig'de Antalya'da oynanan maçta Antalyaspor ile Atiker Konyaspor golsüz berabere kaldı. İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanmış olmaları halinde alt taraftan büyük ölçüde kurtulabilecekleri bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kazanmak için sahaya çıktık fakat yakaladığımız pozisyonları atamadık. Bugün iyi bir takımla oynadığımızın da bilincindeydik ve onların fırsat verdiğimizde neler yapabileceklerini çok da iyi biliyorduk. Takımım verdiğim görevleri çok iyi yerine getirdi. Güzel bir takım oyunu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Baktığımızda maçın pozisyon açısından çok zenginliği yoktu. Fakat mücadele açısından keyifli bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Hem Konyasporlu hem de kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız. Bundan sonraki 5 haftayı da iyi bir şekilde, kararlı bir şekilde götürmeye çalışacağız" dedi.



"BÖYLE UFAK TEFEK OLAYLAR FUTBOLUN GÜZELLİKLERİ"



Yıldız futbolcu Eto'o'ya yapılan protesto ile ilgili de konuşan Hamzaoğlu, "Zaman zaman provokasyonlar oluyor bu şekilde. Maalesef taraftarlar da bunları gerçekleştiriyor yine de bizim taraftarlarımız sınırını bildi. Bu anlamda da Antalyaspor taraftarını kutlamak gerekiyor. Çünkü centilmenlik anlamında da ligimizde herhalde ilk sıralarda yer alan taraftarımız var. Böyle ufak tefek olaylar futbolun güzellikleri, öyle bakıyorum olaya" diye konuştu.



SERGEN YALÇIN: "KAZANAN BİZ OLMALIYDIK"



İki taraf için de çok centilmence ve güzel maç olduğunu belirten Sergen Yalçın, "Biz kendi adımıza üzüldük. Neden üzüldük. Çünkü kazanan taraf biz olmalıydık. O açıdan üzüldük. Oyunun kontrolü tamamen bizim elimizde idi. İstediğimiz pozisyonları da bulduk. Eğer ceza sahası içerisinde final paslarında biraz daha becerikli olabilseydik, skoru lehimize çevirebilirdik diye düşünüyorum. Ama genel anlamda baktığımızda Konyaspor takımı her hafta hem oyunu, hem fizik gücünü, hem konsantrasyonunu geliştirerek devam ediyor. Çok zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Önümüzde çok zorlu bir 5 hafta var. Kümede kalmak için minimum 3 müsabakayı kazanmamız gerekiyor. Son 5 haftada kümede kalmak için çalışacağız. Elimizden gelen çabayı göstereceğiz. İnşallah bu işin sonunda ligi istediğimiz yerde bitiririz" şeklinde konuştu.



"BUNLARI BİR TÜRLÜ AŞAMIYORUZ"



Bir gazetecinin Antalyasporlu taraftarların Samuel Eto'o'ya yapılan protestoyu hatırlatması üzerine konuşan Sergen Yalçın, "Ülke futbolu olarak bunları bir türlü aşamıyoruz. Bana göre Eto'o Antalyaspor'a çok hizmet verdi. Burada çok başarılı oldu. Antalyaspor'un bu ligde kalmasında katkı sahibi oldu. Bu kadar tepki Eto'o gibi bir oyuncuya çok anlamsız. Bu kadar üst düzey futbol oynamış, kariyerli bir oyuncuya bizim daha fazla sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Rusya'dan Eto'o'yu çağırdılar. Dünya Kupası tanıtımı için Eto'o'yu kullanacaklarmış. Dün bize böyle bir bilgi geldi. Tüm dünya Eto'o'ya bu kadar ilgi gösterip onu bu kadar yukarıda tutarken, bizim ülkemizde maalesef futbolda bu tür şeylerin olması çok enteresan geliyor bana. Bırakın çocuklar sahaya çıksın, mücadelelerini yapsınlar. Biri kazansın, biri kaybetsin. Ama iş sahada bitsin" ifadelerini kullandı.