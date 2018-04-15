(Görüntülü Haber) 13'üncü Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'na Afrikalılar damga vurdu

Gürkan DURAL/BURSA,() 13'üncü Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Tarihi Kent Halk Koşusu, sporla tarihi bir araya getirdi. Osmangazi'nin tarihi güzelliklerinin yer aldığı güzergahta gerçekleştirilen yarışlara, Afrikalı sporcular damga vurdu. Bursa'nın fethinin 692'inci yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında yapılan Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu, sabah saat 10.00'da Tophane Meydanı'ndaki Saltanat Kapı önünden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın verdiği startla başladı. Yerli ve yabancı sporcuların büyük ilgi gösterdiği yarışın start törenine, İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ve vatandaşlar katıldı. ERKEKLERDE HAYMANOT ALEW KAZANDI Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu'na katılan sporcular, Tophane Saltanat Kapı'dan başlayıp, Atatürk Caddesi, Haşim İşcan Caddesi, Altıparmak Caddesi ve Çekirge Caddesi'nin ardından Pınarbaşı Meydanı'nda sona eren 15 kilometrelik parkuru tamamlamak için ter döktü. 14 ülkeden 30'u yabancı olmak üzere toplam bin 100 sporcunun mücadele ettiği yarı maratonu erkeklerde, Etiyopyalı atlet Haymanot Alew 46.53'lük derecesiyle birinciliği kazandı. Kenyalı atlet Hillary Kipchumba 47.00'lık derecesiyle ikinci, Kenyalı atlet Alfred Kipchirchir Mukche 48.08'lık derecesiyle üçüncü oldu. Erkeklerde dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takdim etti. KADINLARDA KENYALI DAMGASI Bayanlarda ise Kenyalı sporcular yarışa damga vurdu. İlk üç sırada Kenyalı atletlerin yer aldığı yarışta Delvine Relin Meringor, 52.26'lık derecesiyle birinciliği, DaisyJeptoo Kimeli 53.14'lik derecesiyle ikinciliği, Cynthia Chepchirchir Kosgi de, 53.42'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Karadeniz tarafından verildi. Yarışmanın birincileri 2 bin, ikincileri bin 500, üçüncüleri ise bin dolar para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca erkekler ve bayanlarda, 35-39 Yaş, 40-44 Yaş, 45-49 Yaş, 50-54 Yaş, 55-59 Yaş, 60-64 Yaş ve 65 Yaş Üstü kategorilerinde de dereceye giren sporcular da madalya ve kupa almaya hak kazandı. HALK KOŞUSUNA BURSALILARDAN BÜYÜK İLGİ Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve protokol üyelerinin de yer aldığı 4 kilometrelik Tarihi Kent Halk Koşusu'na Bursalıların ilgisi büyük oldu. Toplam 3 bin 200 kişinin mücadele ettiği koşuda, birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Saltanat Kapı'dan başlayıp, Heykel, Setbaşı, Irgandı Köprüsü, Kayhan Çarşısı, Kapalı Çarşı ve Kavaklı Caddesi güzergahını izleyerek, Pınarbaşı'nda sona eren 4 kilometrelik Halk Koşusu'nda erkeklerde birinciliği Yusuf Usta, ikinciliği İsmail Özkan, üçüncülüğü ise Ufuk Ulaş Tokat elde etti. Bayanlarda ise birinci Ayça Beren, ikinci Semanur Eren, üçüncü Beyzanur Bozkurt oldu. DÜNDAR: "BU YARIŞI MARKA HALİNE GETİRDİK" Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu büyük bir katılım ile gerçekleştirdik. Katılan tüm sporculara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl yarışlara rekor bir katılım olduğunu belirten Dündar, "Bugün binlerce kişi ile birlikte hem spor yapıp hem de güzel bir gün geçirmiş olduk. Bizim asıl hedefimiz vatandaşlarımızı spor yapmaya teşvik etmek. Bu etkinliğimizin ünü, Bursa ve Türkiye sınırlarını aştı. Bursa'mızın ve ülkemizin adını atletizm sporunda dünyaya duyurmayı başardık. Önümüzdeki yıllarda bu başarımızı daha da yukarı taşıyacağız" diye konuştu.