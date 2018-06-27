(Görüntülü) Göztepe sezon açtı 1

Onur ATIŞ / İZMİR, ()





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2018-2019 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanan sarı kırmızılılar yeni teknik direktör Bayram Bektaş gözetiminde topbaşı yaptı. Çalışmaya yeni transfer Alpaslan Öztürk de katılırken, Dünya Kupası'nda Portekiz kadrosunda yer alan kaleci Beto, özel izinli olan Poko, Ghilas ve Castro idmana çıkmadı. Bayram Bektaş yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını diledi. Transfer çalışmalarının sürdüğü bilgisini veren genç teknik adam, "Tam netleşmediği için açıklayamadığımız isimler var. Onlar da en kısa sürede takıma dahil olacak" diye konuştu.



Bayram Bektaş takımdan gönderilmesi gündemde olan Scarione'nin idmanda yer aldığını belirterek, "Scarione mukavelesi süren oyuncularımızdan. Benim idmanıma gelen, mukavele altında olan futbolcu bizimle birliktedir" ifadelerini kullandı. Listelerinde bulunan Fransız stoper Damien Da Silva'nın durumuyla ilgili açıklama yapan Bektaş, "Damien Da Silva Türkiye'de oynamak istemedi. Transfer yapmak için transfer yapmıyoruz. Bizim takımımıza, sistemimize uygun oyuncuyu tercih etmek durumundayız. Gassama da istediğiz bir futbolcu. En kısa zamanda resmi olarak açıklama yapılır" dedi.



Erzurum kampına kaç transfer yapılacağı sorusuna cevap veren Bayram Bektaş şu cümleleri kullandı: "Bir şey neticelenmeden isim söyleyemiyoruz. Futbolcuya üç takım talipken, başka takımlar da talip olabiliyor. Menajerler bu işleri çok karıştırabiliyor bazen. Bu bize de zarar veriyor. Hazırlıklarımıza Erzurum'da devam edeceğiz. Erzurum'da 2 hazırlık karşılaşması oynayacağız. Bu kamptan sonra da Hollanda'ya gideceğiz."



Öte yandan Göztepe'de golcü oyuncu Ömer Şişmanoğlu'nun sözleşmesi feshedildi.