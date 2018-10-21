(Görüntülü) Göztepe - Beşiktaş maçının ardından

Onur ATIŞ - Mehmet CANDAN / İZMİR () - Spor Toto Süper Lig’de zirve hesapları yapan Beşiktaş, Göztepe deplasmanından eli boş döndü: 2-0.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Göztepe yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Oyuna kazanma arzusuyla başladıklarını belirten Şenol Güneş, “Oyunda kontrol bizdeydi. Yediğimiz gole kadar pozisyon sayımız azdı ama gole yaklaşan bizdik. Top kaybı sonrası gol geldi, rakibin coşkusunu artırdı. 2'nci gol ise Göztepe’nin etkisini devam ettirdi. Varyasyon yapmadan hücum oynadık. Golleri bulamayınca kazanabileceğimiz maçı kaybettik. Rakip haddini bilerek oynadı, iyi savaştı. Oyun üstünlüğü skora yansımadı. Beklenmedik 3 puan kaybettik. Biz kazanabileceğimiz maçları kaybettik” dedi. Skora yansımayan pozisyonların kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan deneyimli teknik adam, “Bursa’da da Konya’da da kazanabilirdik. Beklenmeyen 12 puan kaybettik. Sıkıntılarımız olacak ama dediğim gibi ilk gole bakarsak rakibe gol attırdık, goller kaçırdık ve mağlup duruma düştük. Bunun adı yok. Daha çok kendimize geleceğiz, daha çok isteyeceğiz, daha çok çalışacağız. Maçın 60'ıncı ya da 70'nci dakikasından sonra oyuna daha hakim olacağımızı düşünüyorduk. Fakat golleri yedik, tam tersi oldu. Penaltıcılarla ilgili kararı ben veriyorum. Kaçırılan penaltıya her şey söylenir. Oğuzhan ilk penaltıcımız. İkinci penaltıcımız Vagner’di. Babel ise penaltıcımız değil. Penaltı gol olmayınca tartışılır. Artık basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Hatalarımız basitti. Elimizdeki forvetlerden şikayetim yok ama sezon başında daha iyisini bulmak istiyorduk” yorumunu yaptı.



Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, sözlerine kaleci Beto’yu tebrik ederek başladı. Maça vasat başladıklarını ve ilk yarıda istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Bayram Bektaş, “Beto’yu tebrik ediyorum. Beşiktaşlı oyuncular Reis’i ittiler. Bu nedenle top eline değdi. Beto’nun penaltıyı kurtarması kırılma anı oldu. Onu takdir ediyorum, takımı ayakta tuttu” dedi. İkinci yarıda ise organize olabilen bir takım görüntüsü verdiklerini ifade eden genç teknik adam, “Pas yüzdesi yüksek olan, kaliteli pas yapan bir takıma karşı önde baskı yaptık. Hataya zorladık ve golü bulduk. Bu beni ayrıca mutlu etti. Maçın başından sonuna kadar konsantrasyonu kaybetmediğimiz sürece yenemeyeceğimiz takım yok. İkinci yarıda daha fazlasını da atabilirdik. Direkten dönen topumuz da var. Fiziksel verilerde de önde bitirdik. 6 kilometre fazla koştuk. Bunu yapmak zorundaydık. Hücuma çıkarken dönüşleri hızlı yaptık. Rakibe çok orta yaptırdık ama eşleşmeyi doğru yaptık. Dönen topları aldık, atakları olgunlaştırdık. Jerome’un da ikinci yarıda iyi oynaması kaleye top taşımamızı sağladı. Bu galibiyet Traore’ye armağan olsun. Camiamıza ve tribünlere armağan olsun" dedi.