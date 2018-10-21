(Görüntülü) Golfte ödüller sahiplerini buldu

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL () - Kemer Country Golf Kulübü'nde bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Turkcell Platinum Golf Challenge'da ödüller sahiplerini buldu.



19 Ekim Cuma günü başlayan ve bugünkü mücadeleler ile son bulan organizasyon başta iş dünyası olmak üzere cemiyet ve spor dünyasından birçok golf tutkununu bir araya getirdi. Üç gün süren ve 300'e yakın sporcunun katıldığı turnuvada "Erkekler A-B-C-D" ve "Kadınlar A-B-C" ile "Gençler" olmak üzere 8 ayrı kategoride kıyasıya yaşanan mücadelelerin şampiyonları belli oldu.



Düzenlenen organizasyona; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Yıldırım Demirören, TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, Cavit Yıldız, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer, Ali Nuri Türker, Serra Tokar ve Hamit Altıntop gibi birçok ünlü isim katıldı.



Kemer Country'de kazananlar şu şekilde:



Erkekler A: Hasan Akçakayalıoğlu



Erkekler B: Mehmet Saraçoğlu



Erkekler C: Huh Young



Erkekler D Erdinç Ünlüer



Kadınlar A: Nonita Chand



Kadınlar B: Gum Ran Nam



Kadınlar C: Hey Sook Moon



Junior 18 Holes: Ece Vural