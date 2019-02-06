(Görüntülü) Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), ()

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 90 bin Euro ödüllü Golf Mad Pro-Am Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen Golf Mad Pro-Am Turnuvası'nda 31 ülkeden 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan toplam 250 golfçü mücadele ediyor. Turnuvada dereceye girecek golfçülere 90 bin Euro ödül dağıtılacak.

Turnuva Direktörü ve National Golf Kulüp Müdürü Bekir Kara, Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvamız başladı. 31 ülkeden 250 golfçünün yarıştığı para ödüllü turnuvada dereceye girecek golfçülere 90 bin Euro dağıtılacak. Bu turnuva katılım sayısına baktığımız zaman Avrupa'nın ve dünyanın en önemli turnuvalarından biri. Geçen yıl turnuvada 40, bu yıl ise 60 takım oldu. Turnuvaya 28'i Avrupa ülkesi olmak üzere toplam 31 ülke katılıyor. Turnuvaya katılan amatör golfçüler, ülkelerinde en üst düzey iş insanlarından oluşuyor. Yani ülkemize, bölgemize gelebilecek en üst düzeydeki turist. Giderek ilginin arttığı turnuva, bölgemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır dedi.

Turnuva, cuma günü yapılacak ödül töreniyle sona erecek.