(Görüntülü) Göksel Gümüşdağ: Görüş sıkıntısı vardı

Kaan Ülker - Ali DANAŞ / İSTANBUL,()





Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Medipol Başakşehir'in Bursaspor'u konuk ettiği karşılaşma yoğun kar yağışı sebebiyle hakem Halis Özkahya tarafından 5'inci dakikada tatil edildi.Tatil edilen karşılaşmanın ardından Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay’ı yolcu ettiğini söyleyen Gümüşdağ, "İnanılmaz bir hava var burada yoğun bir tipi şeklinde. Zemindeki kar sürekli temizleniyor ama ondan daha önemlisi görüş sıkıntısı var hakem, kaleciler ve oyuncular açısından. Bursaspor Kulübü Başkanımızla biz de bu karara katıldık. Yarın aynı saatte bir daha bakılıp karar verilecek. Bu kadar ağır şartın olacağını düşünmüyorduk. Ben köprüden geçtim bir şey yoktu. Burada daha ağır şartlarda bir hava var. Bunu ön görmek olmuyor. Hava iyi olursa yarın hakemin kararıyla oynayacağız” ifadelerini kullandı.