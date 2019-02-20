(Görüntülü) Geleceğin sporcuları 'Spor Sivas' projesiyle yetişecek

Hüsnü Ümit AVCISİVAS, ()

Sivas Valiliği öncülüğünde çeşitli kamu kurumlarının desteği ile yapılan Spor Sivas projesinin açılışı törenle gerçekleştirildi. 15 branşta verilecek eğitimlerle geleceğin sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Proje kapsamında uzman eğiticiler tarafından futsal, voleybol, basketbol, badminton, masa tenisi, atletizm, satranç, güreş, dart, halk oyunları, kort tenisi, okçuluk, bocce, yüzme ve oryantiring gibi 15 branşta verilecek eğitimlerle geleceğin sporcularının yetiştirilecek. Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, projenin 2 aylık bir süre içerisinde hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. Türkiye'ye model olacak bir projeyi başlattıklarını ve bunun hayırlı olmasını dileyen Ayhan, proje sayesinde öğrencilerin sınıflardan çıkartılacağını belirterek, Spor sahalarını, kayak merkezlerini, stadyumları, kültür merkezlerini, hayatın her alanını bir eğitim kurumu yapıyoruz. Diplomalar önemli ama en önemlisi, güçlü Türkiye için güçlü bedenlere, zihinlere ihtiyacımız var. 118 bin öğrencimiz var, çocuklarımız sayesinde her evde spor kültürünü oluşturacağız. Sivas'ta 100'e yakın tesis yapıldı ama içlerini dolduramadık. İşte bundan sonra sizlerle bu tesislerin içlerini dolduruyoruz. 2023'e kadar bir yaşam felsefesi olacak. 15 branşta bütün çocuklarımız var olacak ama bir alanda farklı olacak. Burada temel amacımız dostluk, kardeşlik, arkadaşlık, kendini ifade edebilme ve sosyal anlamda bir çevre edinmedir dedi.

Vali Salih Ayhan'ı, cep telefonundan görüntülü olarak arayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da projenin hayırlı olmasını diledi.

PROTOKOL SEKSEK OYNADI

Açılış töreninde Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın, stantları gezip seksek oynadı. Protokol üyelerinin seksek oyununda renkli görüntüler ortaya çıktı. Vali Ayhan törende bir öğrenciyle de masa tenisi oynadı.