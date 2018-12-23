(Görüntülü) Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümünde 6 ülkeden, 64 bin 400 kişi koştu

(Görüntülü) Gaziantep'in kurtuluşunun yıl dönümünde 6 ülkeden, 64 bin 400 kişi koştu

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