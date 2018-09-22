(Görüntülü) Galatasaray’a coşkulu karşılama

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()





Spor Toto Süper Lig’de yarın Akhisarspor’a konuk olacak Galatasaray’ı İzmir’de coşkulu taraftarları karşıladı.



Adnan Menderes Havalimanı’na gelen 100 civarında taraftar, sarı kırmızılı ekibin alandan çıkmasını tezahüratlarla bekledi. Taraftarlar, havalimanından çıkıp otobüse binerken teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Fatih Terim’e çiçek veren taraftarlar, tecrübeli teknik adama atkı da hediye etti. Atkıyı boynuna takan Fatih Terim, kendisine tezahürat yapan taraftarları kırmayıp önlerine kadar giderek selamladı. İzmir’den karayoluyla kamp yapacağı Manisa’ya geçen kafileyi bu kentte de kalacağı otelin önünde bir grup taraftarı yalnız bırakmadı. Galatasaray kafilesinde cezalı Belhanda’nın yanı sıra sakatlığı bulunan takım kaptanı Selçuk İnan'da yer almadı.



Bu sezon ligde yalnız 17 dakika forma giyen, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son Lokomotiv Moskova maçının kadrosuna da giremeyen Feghouli ise kafileye dahil edildi.



