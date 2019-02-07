(Görüntülü) Galatasaray - Hatayspor maçının ardından (Yeniden)

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Galatasaray'ın Hatayspor'u 2-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk müsabakasının ardından Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin ve Boluspor Teknik Direktörü İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim'in, babası Talat Terim'in vefatı nedeniyle takımın başında olmamasından dolayı kulübede görev yapan Levent Şahin, amaçlarının avantajlı bir skor almak olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Sonuç olarak avantaj elde ettiğimizi düşünüyoruz ama Galatasaray olarak 10 kişi kalan rakibe karşı daha tempolu oynayabilirdik. Rakibimizi de performansından dolayı tebrik ediyoruz." ŞAHİN: "TARAFTAR VE OYUNCU ARASINDA BU OLABİLİYOR" Sinan Gümüş'ün ıslıklanmasına ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Şahin, "Maçı seyrettikten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Taraftar ve oyuncu arasında bu olabiliyor. Oyuncunun performansıyla ilgili olarak maçı bir kez daha izledikten sonra daha doğru bir yorum yapabiliriz" dedi. "YENİ TRANSFERLER UZUN YILLARDIR BURADA GİBİ" Yeni transferlerin performanslarını değerlendiren Levent Şahin, "Devre arası yapılan transferlerde oyuncunun adaptasyonu uzun sürebiliyor. Bugün oynayan yeni transferlerle ilgili olarak da maçı tekrar izlediğimiz takdirde yorum yapabiliriz. Ama antrenmanlar olsun, kamp olsun, bütün yeni transferler uzun yıllardan bu yana Galatasaray'ın oyuncusu gibi hareket ediyorlar" diyerek sözlerini noktaladı. PALUT: "TURU GEÇMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ" Boluspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Fatih Terim'e başsağlığı dileyerek sözlerine başlarken, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray maça çok agresif ve istekli başladı maça. Çok tempo yaptılar. İlk 10 dakikada karşılık vermede zorlandık ve bu süre içinde duran topta paylaşım nedeniyle geriye düştük. Daha sonra toparlandık ama pas hataları nedeniyle 3'üncü bölge etkinliğimiz azaldı. İlk yarının 2 kırılma anı vardı. Birisi VAR kararıyla Galatasaray stoperinin oyunda kaldığı pozisyon, diğeri de kalecimizin ihraç edildiği pozisyon. İlk yarıda 8 ikinci yarıda da 4 dakika uzatma oldu ve çok uzun bir süre 10 kişi kaldık. 11'e 11 oynarken yakalayamadığımız pozisyonları, 10 kişiyle buldular. Son dakikada bir gol daha buldular. Bu bizim için üzücüydü. İkinci maç Hatay'da olacak. Galatasaray'a karşı 2-0'dan turu döndürmek zor ama imkansız değil. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız." "LUYINDAMA'NIN YAPTIĞI HAREKET BANA GÖRE KIRMIZI KART" "Büyük takım arabeskini yapmak istemiyorum bu pozisyonla (Luyindama'nın pozisyonu) alakalı. Hakem bakarken seyrettiğimiz zaman ve maçtan sonra seyrettiğimiz zaman Luyindama'nın yaptığı hareket bana göre kırmızı kart. Bizim oyuncunun üzerine, kaptırdığı topun telaşıyla faul yaptı. Tartışmasız şekilde yüzde 100 kırmızı kart. Başka bir açıklaması yok. Tabii hakemler kuralları bizden daha iyi biliyorlar ve bizler de kendi takımlarımız çıkarları doğrultusunda yorum yapabiliriz ama bana göre yüzde 100 kırmızı kart. Hakemin de kararına saygı duyuyoruz." "GALATASARAY KUPAYI CİDDİYE ALIYOR" "Galatasaray sahaya sürdüğü 11 ve oyuna sonradan giren oyuncularla turu daha çok istedi. Futbol taktiği olarak Galatasaray'la da oynamak zordu, Başakşehir'le de oynamak zordu. Ama 2 rakibe de baktığımızda, Galatasaray daha arzuluydu. Turu burada bitirip Hatay'a taşımamak istediler. Bizim de yakaladığımız pozisyonlar vardı ve maçın da bir kırılma anı vardı. 1-0 tabii ki bizim için önceki Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında alıp çevirdiğimiz skorlardı. Ancak 2-0 olunca daha zor. Galatasaray'ın da kupaya önem verdiği ortada. İkinci maça prestij amacıyla çıkmayacağız, şehrimize gelen büyük bir takım karşısında taraftarı mutlu etmek isteyeceğiz."