(Görüntülü) Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu (2)

(Görüntülü) Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan açıklamalarda bulundu (2)

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