(Görüntülü) Galatasaray Başkanı Cengiz, Olağanüstü Genel Kurulda açıklamalarda bulundu (5)

(Görüntülü) Galatasaray Başkanı Cengiz, Olağanüstü Genel Kurulda açıklamalarda bulundu (5)

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