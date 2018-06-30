(Görüntülü) Futbol turnuvasında şampiyon jandarma

Mesut MADAN / BURDUR, () -

Burdur'da düzenlenen Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nda İl Jandarma Komutanlığı şampiyon oldu.

İldeki sosyal ve sportif etkinlikleri arttırmak, tüm kamu kurumları arasında dayanışma, kaynaşma ve kardeşlik bağlarının gelişmesine, personelin iş stresinden kısmen de olsa uzaklaşmasına katkıda bulunmak amacıyla 4 grupta 24 takımın katıldığı ve 24 Nisan'da başlayan Kurumlar Arası Futbol Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın üçüncülük maçında Gazi Atatürk Stadyumu'nda İl Emniyet Müdürlüğü ile Oto Tamirciler Spor karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen İl Emniyet Müdürlüğü turnuvayı üçüncü sırada bitirdi. Oto Tamirciler Takımı turnuvayı dördüncü sırada bitirdi.

Turnuvanın final maçında ise İl Jandarma Komutanlığı ile Gölhisar Kaymakamlığı karşılaştı. Sahadan 5-1 galip ayrılan İl Jandarma Komutanlığı turnuvanın şampiyonu oldu. Gölhisar Kaymakamlığı ikinci oldu. Turnuvada Polis Gücü takımı en centilmen takım seçildi.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Muzaffer Canbal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Burdur Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nuri Yıldırım ile MAKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Şimşek tarafından verildi.