(Görüntülü) Fikret Orman: "Beşiktaş'ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir"

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Moralsizlik üzerine bir bina inşa edip, burada nifak tohumları atarak Beşiktaş'ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir" dedi. Antalya Beşiktaşlılar Derneği, yeni yılın ilk 'Birlik ve Beraberlik Buluşması'nı gerçekleştirdi. Su Otel'de düzenlenen ve dernek üyelerinin katıldığı kahvaltılı buluşmada konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, böylesine büyük bir kulübü yönetmenin zorluğuna dikkat çekti. Bütün amaçlarının Beşiktaşlılar'ı mutlu etmek olduğunu belirten Fikret Orman, “Zor süreçte başlamıştık işe. Şimdi döndük yine başa, tekrar zor süreçten geçiyoruz. Takım olarak 1 yıldır zor bir süreçten geliyoruz. Bizimle beraber Beşiktaş'ın çıtası çok yükseldi. Başarılar üst üste gelince beklentiler büyüdü. Öyle de olması lazım. Hayat her zaman bizim şarkılarımızda olduğu gibi, böyle güneşli günler olmuyor. Bugün olduğu gibi yağmur yağıyor. Dönem dönem kış oluyor ama unutmamamız gereken şu ki her zaman güneş doğacaktır. 19 Mart'ta 116'ncı senemizi kutlayacağız. 116 sene içerisinde 15 şampiyonluk elde ettik. 2'si de ben ve benim arkadaşlarımın döneminde oldu" diye konuştu. "YUKARIYA ÇIKTIĞIMIZ ZAMANLAR HEMEN AŞAĞIDAN ÇEKMELER OLUYOR" Beşiktaş'ın yukarıya çıktığı dönemlerde, hep aşağıya doğru çekmelerin yaşandığını kaydeden Başkan Orman, “Beşiktaş ile Türkiye birbirine çok benziyor. Yukarıya çıktığımız zamanlar hemen aşağıdan çekmeler oluyor. Beni en çok üzen tarafı da bunun camiamızın içinden oluşu. Biz geldiğimiz zaman Beşiktaş kulübünün morali yoktu. Birçok konuda ümidimizi kaybetmiştik. Yaklaşık 330 milyon dolarlık borç sarmalı ile kulübü aldık. O dönem rakiplerimizin borçları bizden çok daha aşağıdaydı. Statlarını bitirmişlerdi. Ortada bir takımları ve hedefi olabilecek takım yapıları vardı. Mağazacılık organizasyonlarını bitirmişlerdi. Örneğin ben Antalya'ya geldiğimde 1 mağazamız vardı. Şimdi 6 mağazamız var. 24 mağaza ile başladık, şu an 100'ün üzerine çıkmış bulunuyoruz" dedi. "BU BİRLİKTELİĞİMİZİ NİFAK TOHUMLARI İLE BOZMAYA MÜSAADE ETMEYELİM" Rakiplerinin arazi satışları gibi birçok satışı olmasına rağmen kendilerinin hiçbir satış yapmadan Beşiktaşlılarla beraber kulübü bir yerlere getirmek istediklerinin altını çizen Başkan Orman, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bundan 6 ay öncesine kadar beni Türk ekonomisini yönetmeye aday gösterenler, bakan yapmaya çalışanlar ne oldu da aramıza nifak tohumları girdi. Beşiktaş sevmek için sevilen bir kulüp değildir. Bizim şarkılarda da vardır. Yensen de yenilsen de taraftarın seninle, üzüntünde kederinde seninle diye. Bu birlikteliğimizi nifak tohumları ile bozmaya müsaade etmeyelim. Mayısta kongremiz var. Ondan sonra bir dönemim daha kalıyor. Yani bir dönem sonra bir başka başkanla karşı karşıya kalacağız. Normali de bu. Ama nifak tohumları üzerine bina inşa etmek isteyenlere de müsaade etmeyelim. Başarısız sonuçlarda biz daha fazla üzülüyoruz. Onun için bu travmayı yaşayan insanlar olarak bizim en büyük destekçimiz taraftarlarımız, destekçilerimiz. Moralsizlik üzerine bir bina inşa edip, burada nifak tohumları atarak Beşiktaş'ı iktidar hesabı yapanlara bu camia cevabını verecektir." Kahvaltılı buluşma hediye takdimi ve yeni yıl pastasının kesimi ile son buldu.