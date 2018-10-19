(Görüntülü) Fenerbahçe'ye Sivas'ta meşaleli karşılama

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi, Sivas'a geldi. Sarı lacivertli taraftarlar havalimanında takımlarını meşalelerle karşıladı.



Saat 20.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket eden kafile 1.5 saat süren yolculuk sonrası kente iniş yaptı. Fenerbahçe kafilesini Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar çiçek ve meşalelerle karşıladı. Taraftarlar, futbolculara forma imzalatarak fotoğraf çektirdi. Taraftarların çiçek verdikleri teknik direktör Philip Cocu’ya büyük ilgi gösterdiği görüldü. Havalimanından takım otobüsü ile konaklayacağı otele geçen Fenerbahçe'yi burada da çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Sarı lacivertli kafile kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise yarın kente geleceği öğrenildi.