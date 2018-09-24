(Görüntülü) Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadı'na ulaştı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta mücadelesi öncesi iki takım da karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.



Ülker Stadyumu'na ilk önce konuk ekip Beşiktaş, ardından ise ev sahibi Fenerbahçe giriş yaptı. İki ekip de stada yoğun güvenlik önlemleri altında sorun yaşanmadan geldi.