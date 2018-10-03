(Görüntülü) Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK İstanbul,() -



UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadyumu'nda teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki idman, ısınma hareketleri ile başladı. 3 gruba ayrılan sarı-lacivertliler 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde ise Spartak Trnava maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.