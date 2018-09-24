(Görüntülü) Fenerbahçe kafilesi derbi için yola çıktı

İSTANBUL () - Fenerbahçe kafilesi, Beşiktaş ile oynanacak Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakası için Ülker Stadyumu'na hareket etti. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanan sarı lacivertli oyuncular ve teknik heyet, saat 21.00'de başlayacak mücadele için saat 19.10 sıralarında Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yola çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar takımlarını meşalelerle uğurladı.