(Görüntülü) Fenerbahçe eski yöneticisi Kutlualp: "Bu işler kolay değil, sabırlı olmak lazım"

Temel ELCİVAN-DUİSBURG/ Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Sarı-lacivertli takımın aldığı kötü sonuçları değerlendirdi. Kutlualp, "Bu işler kolay değil, sabırlı olmak lazım. Türk insanının yapısında sabır yoktur, heyecanlıdır, duygusaldır, çabuk işler bekler. Sancılı bir dönemden geçeceğimiz kesin, ama 1-2 yıl sabredilirse, kredi verilirse, iyi şeyler olacağına inanıyorum, iyi şeyler olmak zorunda" dedi. Fenerbahçe eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunan ve geçen sezon Oberliga'ya (5. Lig) yükselen Türk takımı FSV Duisburg'un maçını izledi. Süper Lig'in eski oyuncularından olan Erhan Albayrak'ı teknik direktörlüğe, aynı şekilde diğer eski bir süper lig oyuncusu Cem Karaca'yı da yardımcılığına getiren FSV Duisburg, ligdeki ilk galibiyetine dün Germania Ratingen'i 4-1 yenerek ulaştı. KUTLUALP'TEN TEBRİK Karşılaşmayı saha kenarında davetli olarak FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar ve ikinci başkan Ayhan Coşkun ile birlikte izleyen Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp da, maç sonunda teknik heyet Erhan Albayrak, Cem Karaca ve oyuncuları galibiyetten dolayı tebrik etti. FSV Duisburg yöneticileri, misafir olarak maçı izlemeye gelen Hakan Bilal Kutlualp'e FSV Duisburg formasını hediye ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. "ERHAN VE CEM İLE GURUR DUYDUM" Erhan Albayrak ve Cem Karaca'ya destek veren Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, burada habercilerin sorularını yanıtladı. Hakan Bilal Kutlualp, "Bizim yöneticilik dönemimizde Fenerbahçe'de futbol oynayan iki değerli isim olan Erhan Albayrak ile Cem Karaca'nın, Almanya 5'inci Ligi'nde (Oberliga) mücadele eden bir Türk kulübünde teknik heyet olarak görev alması gurur verici. Ben de, hem Erhan Albayrak ile Cem Karaca'ya, hem de kulübün değerli yöneticiline destek vermek amacıyla maçı izlemeye geldim. Almanya'da 5'inci Ligi takip etmiyordum, ama bugün izlediğim maç çok kaliteli, hoşuma gitti, bu kadar tahmin etmiyordum. Erhan Albayrak ile Cem Karaca'nın başarılı olmasını istiyoruz, bir başka eski oyuncumuz Tayfun Korkut'un da VFB Stuttgart'ta başarılı olmasını temenni ediyoruz. Tayfun Korkut, Bundesliga'da bir kaç yıldır başarıyla adından söz ettiriyor ve kendisiyle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu. "SABIRLI OLMAK LAZIM" Fenerbahçe'nin yeni yapılanmasıyla ilgili bir soruya ise Kutlualp, "Bu işler kolay değil, sabırlı olmak lazım. Türk insanının yapısında sabır yoktur, heyecanlıdır, duygusaldır, çabuk işler bekler. Sancılı bir dönemden geçeceğimiz kesin, ama böyle 1-2 yıl sabredilirse, kredi verilirse, iyi şeyler olacağına inanıyorum. Olmak da zorunda. Bunlar çok büyük camialar, başka bir yolumuz yok. Tek yolumuz, başarılı olmak, ikinci bir alternatif yok" diye konuştu. İLK GALİBİYET 9'UNCU HAFTADA GELDİ Ligde sıfır puan ve sıfır galibiyetle puan tabelasının son sırasında 9'uncu haftaya giren FSV Duisburg, sahasında ligin 10 puanlı ekibi olan Germania Ratingen'i konuk etti. Erhan Albayrak ile yardımcısı Cem Karaca'nın ilk kez birlikte görev yaptığı maçta FSV Duisburg, rakibi Germania Ratingen karşısında maça hızlı başladı. FSV Duisburg, Güngör Kaya, Malik Çakmakçı(2) ve İbrahim Bayraktar'ın attığı gollerle rakibi Germania Ratingen'i 4-1 mağlup etti. Germania Ratingen'in tek golünü ise Aleksandar Pranjes kaydetti. Maçta dakikalar 20'yi gösterdiğinde, daha önce sarı kartı bulunan Orhan Dombaycı, rakibine yaptığı faul nedeniyle karşılaşmanın hakeminden önce sarı, ardından kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. 9'uncu haftada Germania Ratingen karşısında kazanılan üç puan ve ilk galibiyet, FSV Duisburg'un teknik heyet, oyuncu kadrosu, yönetim kurulu ve maçı takip eden çok sayıdaki taraftarlarda büyük bir sevinç yaşattı. Maçın ardından saha içerisinde toplanan oyuncular, teknik heyet ve yöneticiler birbirlerine sarılarak, ilk galibiyeti kutladılar. "DOĞRU DEĞİŞİKLİKLER TAKIMA YARADI" Maçın ardından ligde alınan ilk galibiyeti ve maçı değerlendiren antrenör Cem Karaca, "8 mağlubiyetin ardından takımda bazı oyuncu değişiklikleri gerekiyordu, biz de bunu risk alarak yaptık, bunu mecbur yapmalıydık. Gençlere daha fazla şans vermemizin ne kadar doğru olduğunu oynanan oyunla ve alınan üç puanla gördük. Bu galibiyet bizi çok mutlu etti. Camiamızın buna çok ihtiyacı vardı. İnşallah kazanmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı. "GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI" Kısa bir süre önce kolu kırılan ve hastaneden izin alarak maçı izlemeye geldiğini belirten FSV Duisburg Kulübü Başkanı Erol Ayar da, "Takım üzerinde büyük bir şansızlık vardı, Germania Ratingen karşısında da bunu kırdığımızı düşünüyorum. Galibiyete çok ihtiyacımız vardı, bunu elde ettiğimiz için çok sevinçliyiz. Gelecek haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum, teknik kadromuz iyi çalışıyor" diye konuştu.