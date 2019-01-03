(Görüntülü) Fenerbahçe devre arası kampı için Antalya'ya gitti

ANIL UÇAN / İSTANBUL,() - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresi hazırlıkları kapsamında Antalya'ya gitti. Sarı-lacivertli kafile, Antalya'ya gitmek üzere saat 14:30 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelirken teknik direktör Ersun Yanal ise kafileden önce özel aracıyla havalimanına geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir kadro dışı kalan ve affedilen Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe kafilede kendilerine yer buldu. Fenerbahçe, 15:00'de kalkan özel uçak ile Antalya'ya gitti.