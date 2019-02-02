(Görüntülü) Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı -2

Vefa Küçük: ''Önümüze daha huzurlu bakacağız'' Mustafa AKIN / İstanbul,() - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Aziz Yıldırım'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek Ali Koç'a ise yeni dönemde başarılar diledi. Fenerbahçe'nin spor kulübü olduğunu ifade eden Vefa Küçük, ''2018 yılında sportif başarılarımız büyük umutlarla, bizi mutlu eden detaylarla kapanmıştır. Futbol, dünya ve Avrupa'da birinci sırada. Ama biz spor kulübüyüz ve 9 branşta yarışıyoruz. Türkiye çapında Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde ettik. Son 2 maçta ve ileride alacağımız sonuçlar ile önümüze daha huzurlu bakacağız'' dedi.