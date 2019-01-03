(Görüntülü) Fenerbahçe'de affedilmeyen tek isim olan Ozan Tufan çalışmalarını Dereağzı'nda sürdürüyor

(Görüntülü) Fenerbahçe'de affedilmeyen tek isim olan Ozan Tufan çalışmalarını Dereağzı'nda sürdürüyor

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