(Görüntülü) Fatih Terim: "Önemli olan bizim kazanmamız, diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor" (2)

(Görüntülü) Fatih Terim: "Önemli olan bizim kazanmamız, diğer takımlar bizi ilgilendirmiyor" (2)

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