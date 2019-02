(Görüntülü) Fatih Terim: Galatasaray kazanmak için elinden geleni yapar (1)

"Benfica, 'Şu oyuncu herkesten önde' diyebileceğin bir takım değil, zaten bu yüzden iyi bir takım"



Serhan TÜRK / LİZBON () - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcusu Marcao, yarın oynayacakları Benfica mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.



Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, ilk maçtaki 2-1'lik skorla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bunu kaldırmanın tek yolu, rakiple sahanın her yerinde, her durumda iyi mücadele edebilmek, her türlü cevabı verebilmek. Bunun cevabı oynamak. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. Özellikle topun bizde kaldığı, oyunun kontrolünün genel olarak bizde kaldığı bir maç oynadık. Topu geri kazanma süremiz çok ciddi bir değer. 7 saniye gibi bir süre. Ancak Benfica takımı müthiş savunma ve mücadele yönünü dengede tutan bir takım. Oyunu çok iyi kontrol ettik ilk maçta. Geliştirmiş oldukları geçiş hücumları ile kalemizde tehlike yaratmaya çalıştı. Fiziksel olarak bizden daha fazla mesafe kat etmişler. Çok organize atakla gelmediler kalemize. İkili mücadelelerde bizden fazla ayakta kaldılar, bizden fazla kazandılar. Bu bilinç içerisinde yapılacak tek şey, sahanın içerisinde her şeye cevap vermek. O gün bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Yapılan algıya da çok fazla itibar etmemek lazım, 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmiyor gibi. Gedson Fernandes, Cervi, Salvio... Bunların hepsi daha düne kadar bu takımın çok değerli oyuncuları. Hatta bazılarını önümüzdeki günlerde değişik yerlerde görebiliriz. Benfica takımı her şeyiyle çok iyi bir takım. Ama şartlar ne olursa olsun, Galatasaray kazanmak için elinden geleni yapar. Olmazsa tebrik eder geçer ama yarın maçın bitimine kadar bizim de bu şekilde mücadele etmemiz lazım."



"BENFICA, 'ŞU OYUNCU HERKESTEN ÖNDE' DİYEBİLECEĞİN BİR TAKIM DEĞİL, ZATEN BU YÜZDEN İYİ BİR TAKIM"



Benfica'da birçok önemli isim olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Benfica'da birçok önemli oyuncu var, bir tane değil. Yaş ortalaması genç bir takım, yetenekli bir takım. Şampiyonlar Ligi'nden de talihsiz elendiğini söyleyebiliriz. Grimaldo, Felix, birçok oyuncusu iyi oyuncu. Belki 3 ay önce Seferovic ile ilgili aynı şeyleri söylemezdik ama şu anda takımın en önemli oyuncularından birisi. Şu oyuncu, herkesten önde diyebileceğin bir takım değil, zaten bu yüzden iyi bir takım. Tüm oyuncular birbirine yakın" dedi.



"BENFICA'NIN HANGİ 11'LE GELECEĞİNİ ÇOK FAZLA MERAK ETMİYORUM"



Benfica'ya değil, kendi oyunlarına bakmaları gerektiğini kaydeden Fatih Terim, "Benfica'nın hangi 11'le geleceğini çok fazla merak etmiyorum. Burada önemli olan bizim takımımızın ne yapacağı. Biz zaten Benfica'yı İstanbul'da da, Lizbon'da da oynadığı tüm maçlarda analiz ederek oyuncularımıza anlattık. Meslektaşım hangi 11'le çıkar, kimi değiştirir bilmiyorum ama Benfica'da hangi oyuncu değişirse değişsin, derin bir kadrosu var. Çok bir şey fark etmez. Oyunun kilidini bizim ne yapacağımız çözecek çünkü 2-1 gibi bir avantajla Benfica sahaya çıkacak. 1-0 da yetmiyor bize. 2-0 veya 2 fark lazım. Çok kolay değil. Bu algı hep yapılıyor. Zaten ligi de kupayı da UEFA'yı da hepimiz çeşitli değişikliklerle oynuyoruz. Kadrosu daha derin olan, daha avantajlı oluyor. Bizim UEFA kısıtlamalarından dolayı zaten sıkıntılıydı. İlk maçı dışarıda 2-1 kazanmışsanız, maç öncesi avantajlısınızdır. Benfica kendi stadında 65 bin kişi önünde tur için avantajlı görünüyor ama bizim de kaybedecek çok fazla bir şeyimiz yok. Kaybedersek tebrik ederiz, kazanırsak yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.



"BAŞARININ EN BÜYÜK KARŞILIĞI İSTİKRARDIR"



Terim son olarak "Türk futbolu Avrupa'da neden başarılı olamıyor" sorusuna, "Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Birçok sebep sayabilirim ama kendi içimizde yapmış olduğumuz mücadeleyi dışarıda Avrupalılarla yaparsak daha başarılı olacağız. Bu konuyu açtığımızda birçok karşılığını söyleyebiliriz. Ama ne zamanı, ne yeri, ne de böyle bir süremiz ve zamanımız var. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerini hedeflemek lazım. Muhakkak ki bizim aldığımız başarılar önemli ama tüm hayatımız boyunca bunları anlatmamak lazım. Zaman zaman ülkelerde sıkıntı olabilir ama bizim ülkemizde uzun sürüyor. Bunu toplu halde oturup çözmemiz gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bi ölçelim bakalım, kendimizle bir hesaplaşalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Ülke nüfusunuz ne olursa olsun, hiçbir şey fark etmez işi doğru yapmazsanız. Hepimizin hatası var. Hepimiz oturup Türk futbolu için doğru karar vermeliyiz. İçeride verdiğimiz mücadeleyi, dışarıda da vermeliyiz. Biz yarınki maça bakalım" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.



MARCAO: ONLARI DURDURMALIYIZ



Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao ise maçla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Çok güçlü bir takıma karşı oynuyoruz, birbirimize çok yakınız. Onları durdurmalıyız. Onlar topu ayağında tutuyorlar. Gol atmalıyız. Benfica çok maç oynuyor son dönemde. Onların oyun stili değişmiyor. Oyun tarzları hep aynı. Dediğim oyunculara karşı maç oynamak çok başka ama Galatasaray bu maç için hazır. Eminim ki bu turu geçeceğiz. Nerede duracağımızı bilmemiz gerekiyor. Çok yakın olmamız gerekiyor birbirimize, bu çok önemli. Bence onların stili hep aynı. Bizim için önemli olan güçlü olmamız. Onların oyun oynamasına izin vermememiz gerekiyor. Böylelikle turu geçmek için daha fazla şansımız olacaktır."