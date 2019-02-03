(Görüntülü) Fatih Terim, babasını ziyaret etti

Can ÇELİK/ADANA,()- GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana'da özel bir hastanede tedavi altında olan babası Talat Terim'i ziyareti sonrasında hastane önünde bekleyen sevenleriyle sohbet etti. Tecrübeli hoca babasının durumunun normale döndüğü söyledi. Dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Adana'da özel bir hastanede tedavi altında olan babasının durumunun kötüleşmesinden dolayı ilk uçakla Adana'ya gelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün babasını ziyaret edip durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastane önünde bekleyen sevenleriyle sohbet etti. Tecrübeli teknik adam, babasının durumunun normale döndüğünü ve daha da iyi olacağına inandığını belirtti ve sevenlerinin geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti. ÇOK SAYIDA ZİYARETÇİ Fatih Terim'in babası Talat Terim'i ziyaret etmek için Adana spor camiasından pek çok isim hastaneye geldi. Terim'in babasını ziyaret ettikten sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Fatih Terim ile görüştük. Evet babasının durumu biraz kritik. Ama inşallah iyiye gidecek ve toparlayacak" dedi.