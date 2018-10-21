(Görüntülü) Fatih Karagümrük Kulübü'nden otizmli çocuklara anlamlı destek

İstanbul ekibi, sezon boyunca şortunda Tohum Otizm Vakfı'nın logosu taşıyacak ve ilk iç saha maçının gelirlerini de vakfa bağışlayacak Gökhan HEBEPCİ - İSTANBUL / TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fatih Karagümrük, otizme farkındalık yaratabilmek ve otizmli çocukların eğitimlerine destek olabilmek için Tohum Otizm Vakfı ile önemli bir projeye imza attı. Buna göre Fatih Karagümrük ekibi, sezon boyunca şortunda Tohum Otizm Vakfı'nın logosu taşıyacak ve ilk iç saha maçının gelirlerini de Tohum'a bağışlayacak. Bu anlamlı projeyle ilgili Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Fatih Karagümrük Kulübü Genel Müdürü Cenk Özeker, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ve Unico Sigorta CEO'su Cenk Tabakoğlu katıldı. İlk olarak konuşan kulübün ana sponsorlarından Unico Sigorta CEO'su Cenk Tabakoğlu, "Umuyorum ki bu proje ile farkındalık yaratma açısından güzel bir işbirliği olacak. Karagümrük Kulübü ile yaptığımız sponsorluğun bazı haklarını Tohum Otizm Vakfı'na devredeceğiz. Ayrıca dijital ortamda satılan her sigorta ürünümüz için de 5 TL'yi vakfa bağışlayacağız. Umarım uzun soluklu, herkesin mutlu olacağı bir proje olur" dedi. Fatih Karagümrük Kulübü Genel Müdürü Cenk Özeker de, "Otistik evlatlarımıza daha fazla farkındalık yaratmak için böyle bir projeye imza attık. Sezon boyunca şortumuzda Tohum Otizm Vakfı'nın logosu taşıyacağız. Bunu gururla da taşıyacağız. Ayrıca bazı maçlarımızın gelirlerini de bağışlayacağız. Ayrıca yöneticiler, teknik heyetimiz ve sporcularımız olarak sürekli onların yanında olacağız. Öte yandan çocukların fiziksel gelişimi için program hazırlayıp uygulanmasına da yardım olmak istiyoruz. İlerleyen dönemlerde de çocukları sporcularımızla beraber ziyaret edip, daha sonra da antrenmanlarımızda ağırlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ise, "Karagümrük taraftarlarıyla beraber olmak bizi çok mutlu edecek. Otizmin belirtileri ve ne olduğu konusunda önemli bir farkındalık yaratacağız. Desteğe çok ihtiyacımız var çünkü tamamen bağışlarla ayakta durabilen sivil toplum kuruluşuyuz. Bu anlaşmanın da olacağını duyduğumuz zaman çok heyecanlandık. Fatih Karagümrük ve Unico Sigorta'ya bu anlamlı proje için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.