(Görüntülü) Fatih Aksoy Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

İrfan ÖZŞEKERSİVAS, ()

Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Fatih Aksoy, Sivasspor'da 1,5 yıllık bir sözleşmem var, takımıma çok faydalı olmak istiyorum. Sonrasında ise Beşiktaş'ta oynamak ve orada şampiyonluklar yaşamak hedefim var. Uzun vadede ise A Milli Takıma faydalı bir oyuncu olmak, ülkemi, bayrağımı Avrupa'da temsil etmek istiyorum dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor cumartesi günü kendi sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Yarım saat salonda ısınan futbolcular daha sonra sahaya geçti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından iki grup halinde top kapma çalışması yapan futbolcular antrenmanı çift kale maçla sonlandırdı. Antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Kone takımdan ayrı salonda çalıştı.

YABANCI OYUNCULAR DA ÇOK SICAK KANLI

Demir Grup Sivasspor'un devre arasında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fatih Aksoy, devre arasında kendisine bir kaç takımdan teklif gelmesine rağmen Sivasspor'u seçmekle çok doğru bir karar verdiğini ifade etti. Fatih, Beni isteyen 1-2 takım daha vardı iyi ki burayı seçmişim. Yavaş yavaş da süre bulmaya başladım. İnşallah sürelerimi artırarak Sivasspor'a daha faydalı bir oyuncu olurum. Geldiğim ilk günden itibaren beni aralarına çabuk kabul ettiler. Sağ olsunlar ortam iyi, Türk oyuncuların da fazla olması benim için bir avantaj. Yabancı oyuncular da çok sıcak kanlı. Şu an ortamımız iyi, ligdeki durumumuz da fena değil. Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ligde bu hafta istemediğimiz şekilde kötü bir mağlubiyet aldık. İnşallah bunu Antalyaspor maçıyla telafi etmek istiyoruz. Antalyaspor maçından galip ayrılarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz açıklamasını yaptı.

YARIŞ ÇOK YAKIN GEÇİYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesinde üç maçta 7 puan toplayarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Fatih Aksoy, Bizim için iyi olacak derecede bir puan aldık ve puan cetvelinde yukarıyı yakaladık. Bu haftada kazansaydık 34 puan bandını yakalamış olacaktık. Ama ligde bazen böyle kazalar olabiliyor, istenmeyen yenilgiler. Bundan sonra herkesin çok zor maçları var. Hem düşme hattı, hem şampiyonluk yarışı birbirine çok yakın geçiyor. Onun için bunu telafi edeceğimizi düşünüyorum ve Avrupa bandında ligin sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorum diye konuştu.

TAKIMIMA ÇOK FAYDALI OLMAK İSTİYORUM

Kısa ve uzun vadede büyük hedefleri olduğunu belirten Aksoy, İnşallah ilk hedefim Sivasspor'da formayı alıp ilk 11'de daha çok oynamak. Sivasspor'da 1,5 yıllık bir sözleşmem var, takımıma çok faydalı olmak istiyorum. Sonrasında ise Beşiktaş'ta oynamak ve orada şampiyonluklar yaşama hedefim var. Uzun vadede ise A Milli Takım'a faydalı bir oyuncu olmak, ülkemi, bayrağımı Avrupa'da temsil etmek istiyorum ifadelerini kullandı.

VİEİRA'NIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan Demir Grup Sivasspor'un devre arasında transfer ettiği ve çıktığı ilk idmanda sakatlanan golcü oyuncu Hugo Vieira'nın tedavisi ülkesi Portekiz'de sürüyor. Özel bir tedavi programı uygulanan Vieira sahalara döneceği günü bekliyor.