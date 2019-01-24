(Görüntülü) Faruk Taşseten: "Lig bizim için Trabzon maçıyla başlıyor"

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, () -

Demir Grup Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, "Trabzonspor maçı bizim için önemli bir maç. Bütün futbolcu kardeşlerimiz bunun bilincindeler. İnşallah iyi bir sonuçla lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Lig bizim için Trabzon maçıyla başlıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Asbaşkanı Faruk Taşseten, kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldıkları 2-0'lık yeinlgiyi unuttuklarını ifade eden Taşseten, pazar günü oynanacak Trabzonspor maçına odaklandıklarını söyledi.

Trabzonspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Taşseten, "Sahamızda ve seyircimiz önünde iyi başlamak istiyoruz. Taraftarımız bizim için büyük bir güç. Evimizde olan ilk maçımızı puanlarla kapatmak istiyoruz, inşallah kazanmak istiyoruz. Futbolcularımızın moral ve motivasyonları yüksek, Trabzonspor maçına iyi hazırlandılar. Trabzonspor maçı bizim için önemli bir maç. Bütün futbolcu kardeşlerimiz bunun bilincindeler. İnşallah iyi bir sonuçla lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Taşseten, şunları kaydetti:

"Gelecek futbolcular var, teknik heyetimiz futbolcular üzerinde çalışıyor. Lig arasında transfer yapmak kolay değil. Onun için iyi oyuncu bulmak lazım, nokta transfer yapmak lazım. Önümüzdeki sezon bir kaç yabancı futbolcumuzun sözleşmesi bitiyor. Onun için alacağımız futbolcular önümüzdeki sezonun da takımını oluşturmak için önemli. Nokta 2-3 transferle gücümüze güç katarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Alacağımız futbolcular gelip geçici değil, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturacak. İnşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Lig uzun bir maraton, bir iki maçla sınırlı değil. Geçen haftayı unuttuk, futbolcu arkadaşlarımız ve hocalarımızla aynı şeyi konuştuk. Lig bizim için Trabzonspor maçıyla başlıyor, sezonun önemli maçlarından biri. Kazanacağımıza da inanıyorum. Sivaslıyım diyen herkesi, bütün Yiğidoları maça bekliyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde galip gelmek istiyoruz."