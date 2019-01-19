(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu. Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Zor bir maçta galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. İyi bir ekip, bireysel yetenekleri üst seviyede olan bir ekibe karşı oynadık. Bizim fazla eksiğimiz vardı ama sahaya çıkan ilk 11'imiz sonuna kadar mücadele etti. Sonradan oyuna girenler de iyi katkı sağladı. Üzüldüğüm tek nokta basit hatalardan gol yedik ama 3 gol atıp 3-2 kazandık. Yolumuza galibiyetle başlamak iyi oldu. İnşallah bu galibiyet serisini sürdürürüz." GÖZTEPE CEPHESİ Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik ederek, "Rakibimizi kutluyorum öncelikle, eksik bir kadroyla mücadele etmelerine rağmen bugün kazandılar. Maça 1-0 yenik başlamak gibi bir şey oldu. Başlar başlamaz bir golle geriye düştük. Ancak sonra oyun ve etkinlik olarak toparladık daha doğru oynamaya başladık. Beraberliği bulduk. Sonra savunmada güvenlikli oynayacağımız bir alanda çıkma çabası bir gol daha yedirdi bize. Yine aynı doğru oyunu oynamaya devam ettik ve tekrar beraberliği yakaladık. Devre arasında oyunu doğru oynamanın, topa geniş sahip olmanın bize bu maçı kazandıracağını paylaştım ancak bu kez 54'üncü dakikada bir penaltıyla geri düştük. O dakikadan sonra oyun ilk yarıdaki gibi olmadı. Rakibimizin direnci arttı. Savunmada kaldılar. Bizim her oyuncu değişikliğimizde üretkenliğimiz azaldı. Rakip yarı alanda olsak da üretken olmakta zorlandık. Rakibimiz bu anlamda çok ciddi bir mücadele verdi" diye konuştu. İlk yarıda ve ikinci yarıda bir pozisyonlarının olduğunu ifade eden Özdeş, "İkinci yarıdaki penaltı pozisyonu var. Hakem ikinci yarıda penaltı kararı verdiği pozisyonda kenara geldiğinde, ona ‘İlk yarı daha fazla süre kulaklığı dinlemene rağmen gidip bakmadın’ dedim. Daha sonra baktı ama öyle bir açı var ki o itişmenin, karmaşanın içerisinde Murat da Alpaslan da birbirlerini tutuyorlar, son anda kendini bırakan kazanıyor. Tam orta çizgide yürürken, taç göstereceğini sanırken birden penaltı gösterdi. Tabii ki bunu anlamak güç, bunu ekrandan da çözemiyorsak problem. Futbol böyle bir oyun değil, futbol itmenin, kalkmanın olduğu bir oyun ve flu pozisyonlarda da 18'inci haftada hiç penaltısı olmayan bir Göztepe var. Böyle de garip bir penaltı verilen maç var. İsterdim ki bu maç daha kaliteli, sistem oynamaya çalışan iki takımın mücadelesi olsun. Bu bizim için sonuç olarak kötü bir başlangıç oldu. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var, kazanarak buradaki kaybı telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.