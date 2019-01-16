(Görüntülü) Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 16'ncı tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Bodrum Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.



İki takım teknik direktörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 2-0 öne geçtikleri maçta son 10-15 dakikada yedikleri gollerden dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Maçtan öncede söylemiştim; Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar beklenenden daha fazlasını yaptık diye düşünüyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum; Süper Lig takımına karşı oynuyorsanız onlar müsaade ederse tur atlarsanız. Çünkü arada ciddi bir oyuncu kalitesi farkı var. Biz elimizden geleni yapacağız. Sonuç ne olur, bilemeyeceğim. Bodrum'daki maçta da yine elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Tabi bu tur için yeterli olacak mı ? Soru işareti tabii ki. Onun için önemli olan özellikle futbolcularım adına keyif almaları çünkü bizim kupa maçlarında herhangi bir iddiamız yok. Bugün daha mutlu dönebilir ve daha keyifli olabilirdik. 2-0'dan sonra son 10 dakikada oyun konsantrasyonundan uzaklaştığınız zaman Süper Lig takımları biletinizi keser, bu da gerçekleşti. Bundan sonraki maçlarında Malatyaspor'a özellikle lig maçlarında başarılar diliyorum" dedi.



2'nci Lig Beyaz Grubu'nda oynayan bir takıma karşı oynadıklarını kaydeden Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise "İki 45 dakikaya bakıldığında 2 farklı oyun vardı. İlk 45 dakikada rakibini ciddiye almadığın zaman neler olabileceğini futbolcularım ve biz gördük. 2'nci yarıya çıktığımızda işi ciddiye alıp iyi konsantre olduğumuzda biz neler yapabileceğimizi gördük. O yüzden futbolcularıma devre arasında söyledim; 'İşini ciddiye alacaksın, rakibini küçümsemeyeceksin'. Nitekim ikinci yarı bunu iyi yaptılar, ilk yarı ise bunu iyi yapamadılar. İlk yarıda oynadığımız oyundan mutluyuz ancak ileriye dönük mutlu değilim ama ikinci yarı oynadığımız futbol ürettiğimiz ve attığımız gollerden dolayı, kazandığımızdan dolayı mutluyum. Tabi bunun ikinci ayağı da var 1 hafta sonra orada suni çimde oynayacağız. O yüzden işimizi ciddiye alıp oradan da galip gelerek tur atmak istiyoruz" diye konuştu.

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