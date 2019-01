(Görüntülü) Eskişehirspor'da lisansı çıkmayan 9 futbolcu kulüpten ayrıldı

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - Eskişehirspor'da sezon başında sözleşme imzalayan ancak lisansları çıkarılamayan 9 futbolcu kulüpten ayrıldı. Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da, sezon başında sözleşme imzalayan ancak transfer tahtasının henüz açılamaması nedeniyle lisansları çıkarılamayan Sezgin Coşkun, Kıvanç Karataş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bugün yapılan antrenman sonrasında teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra takımdan ayrıldı. Antrenmanın ardından Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ve teknik direktör Fuat Çapa basın toplantısı düzenledi. Başkan Ay, transfer tahtasını açabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Biz seçildikten sonra kendi aramızda bir kaynak oluşturduk. İlgili avukat arkadaşlarımız ile yaptığımız konuşmada, puan silmeler de dahil maksimum 3 milyon gibi bir rakama transfer tahtasının açılacağı söylendi. Bu kaynağı sağladıktan sonra bir grup arkadaşımız, İstanbul’a bir grup ise Ankara’ya hareket ettiler. Bize verilen vaatler vardı, sözler vardı. Sonra bizle pazarlık yaptılar. Biz elimizden geleni yaptık. Ama maalesef her geçen gün farklı dosyalar çıktı. 50 liraya anlaştığımız arkadaş 150 istedi, 150’ye anlaştığımız insan 300 istedi. Böyle bir duruma düştük. İstanbul’da bulunduğumuz her saniye bu rakam şeylere ulaştı. Bugün 6 puan silme cezası geldi. Yönetim olarak bunu ödedik. Futbol federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde olan borcumuz bugün itibariyle 96 milyon lira ve maalesef daha da gelecek dosyalar var. Sizler de takdir edersiniz ki bizim bu rakamı ödeme gibi bir şansımız yok. 3 milyon diye söylenen rakamlar çok farklı noktalara gitti. Fırsatçılık yaptılar ve bizi perişan ettiler. Bu rakamlar, bu paralar Eskişehirspor bu lig de kalırsa ödenir." Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise "Transfer dönemini ben de yürütmeye çalıştım. Bir süre, bizde elimizden gelen çabayı sarf ettik. 23 değişik avukat, 71 futbolcu, 81 dosya. Her gün avukat ve futbolcularla görüşmüş olsanız 24 saatiniz yetişmiyor. Elimizde imkanlar da yok. Telefonlar yetmiyor insanlarla yüz yüze görüşmeniz ve ayağına gitmeniz gerekiyor. Kulübün menfaati için bunu yapmanız gerekiyor. Böyle bir süreç yaşadık. Son 2 dosyaya kadar kaldık ama İstanbul’a gittiğimizde karşımıza çıkan dosyalar, daha önce verilen sözler belirli rakamlar içinde anlaşmalar işi değişik noktalara getirdi. Sadece transfer tahtasının açılması için uğraşmadık. Bunun yanı sıra takımın puan silme cezası alması, transfer tahtasının açılmaması için avukatlara para teklif etmişler. Biz neyi nerede arayıp, kimle çözüm üreteceğiz? Sadece Eskişehir dışında değil içinde de sıkıntılar var. Yaşanan olaylardan dolayı üzüntülüyüm" diye konuştu.