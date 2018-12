(Görüntülü) Eskişehirspor-Boluspor maçının ardından

Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,()-



ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, galibiyeti kaçırdıkları için üzüldüklerini söyledi.



Çapa, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Skora belki maçtan önce sevinebileceğimiz bir skordu ama karşılaşmadan sonra üzüldüğümüz bir skor oldu. İç sahadaki iyi sonuçlara devam etme, ayrıca bizi mutlu etti bugün. Karşılaşmanın ilk devresinde sahada ne yaptığını iyi bilen bir Eskişehirspor vardı. Rakibin özellikle geçişlerde çok etkili olduklarını bildiğimiz için, biraz daha temkinli oynamamız gerekiyordu. Oyuncularımız özellikle ilk devre çok iyi bir şekilde gerçekleştirdiler. Ve doğru zamanda kendi adımıza ilk devre gol bulduk. Devreye 1-0 galip içeriye girdik. Oyuncularımıza biraz daha baskılı oynamamız gerektiğini söyledik. Çünkü biliyorduk ki rakip ondan sonraki süreçte risk alarak oynayacak. Rakibin yaptığı değişiklik bizim ikinci devre 20-25 dakika dengemizi bozdu. Bu da tecrübe ile alakalı. Sıkıntı çektik ve 1-1'den sonra rahatladık, öyle diyebilirim. Ondan sonraki süreç bizim adımıza çok daha değişik olabilirdi. 2-3 tane çok ama çok net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. Belki top bizi biraz istemedi direkten dönen top, kalecinin son dakika topu çıkarması. Yani açıkçası üzüldüğümüz bir karşılaşma oldu sonuç olarak. Oyun olarak tabii ki mutlu etti bizi. Ben bundan dolayı bugüne kadar ilk günden itibaren bizle mücadele veren bütün bu genç kardeşlerime, genç evlatlarıma çünkü hepsi benim çocuklarımdan daha küçük yaştalar, teşekkür etmek istiyorum. Ümit ediyorum ki onlara da biz bir şeyler katmışızdır futbol anlamında ki kattığımızı düşünüyorum. Çünkü sezon başındaki sahadaki duruşlarıyla şu andaki sahada duruşları arasında çok büyük bir fark olduğunu düşünüyorum."



SAİT KARAFIRTINALAR: "2 TAKIM DA İYİ MÜCADELE ETTİ"



Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da her iki takımın iyi mücadele ettiğini söyledi. Aldıkları bir puanın önemli olduğunu belirten Karafırtınalar şöyle konuştu: "Öncelikle iki takımı da kutluyorum. Hakikaten üst düzey mücadele örneği gösterdiler. Zaman zaman çok iyi futbol da oynandı. Maç, her iki takıma da gitti geldi. Bana göre penaltı olmayan pozisyonda geri düştük. Oyuncularımın buna reaksiyon vermesi önemliydi. Kolay değil, çok dinamik bir takımla oynuyoruz biz. Geçen hafta da Altınordu ile oynadık, dinamik bir takımdı. Hafta arası Van'a gittik deplasmanda bir kupa maçı oynadık. İki gün geçmeden tekrar buraya geldik. Mazeret değil bunlar ama ligin son haftası olması, 3 tane maçı bir haftada oynamak kolay bir şey değil. Böyle bir dinamik takıma karşı geriden gelmek hakikaten önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum. Bu verdikleri mücadele, gösterdikleri efor, galibiyeti de hak ediyordu belki ama sonlara doğru belki kaybederdik de. Neticesinde 1 puan aldık. Buradan alınan 1 puan önemli. Oyuncularımı kutluyorum. Ama bu maç da dahil Denizli maçı, Antep maçı verilmeyen golümüz, penaltıdan yediğimiz gol. 3 tane hakem hatası. Biz 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik, bunda dış faktörler hep söylüyordum ama hakemleri hedef göstermiyordum bu konuda. Bugün belki iyi bir maç yönettiler ama o penaltı kararında bana göre çok hatalıydı diye düşünüyorum."