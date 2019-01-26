(Görüntülü) Eski kaleci Göksel, son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, () -





MERSİN'deki evinde ölü bulunan, Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu birçok kulüpte forma giyen eski kaleci Göksel Gencer (44), son yolculuğa uğurlandı.



Merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi'ndeki Sabri Bey Apartmanı'nda, kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren Göksel Gencer için Muğdat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Göksel Gencer'in ailesi, spor ve futbol dünyasından birçok isim katıldı. Göksel Gencer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.



Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ve Samsunspor, eski kaleci Göksel Gencer için başsağlığı mesajı yayımlandı.