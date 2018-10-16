(Görüntülü) Ertuğrul Sağlam Başakşehir ile zorlu bir maça çıkacağız

İlyas KAPLAN KAYSERİ () - Spor Toto Süper Lig'in 9?uncu haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek olan Kayserispor, hazırlıklarına başladı.

Isınma hareketleri ve 5?e 2 pas çalışması şeklinde başlayan antrenman koşu ve yarı saha maç ile sona erdi.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, ?Cuma gününe kadar çalışıp Medipol Başakşehir maçına gideceğiz. Zorlu bir maça gideceğimizi söyleyebilirim. Bizim takımımız inandığı zaman bu ligde her takımı yenebilecek güçte, bunu daha önce gösterdik. Güzel bir maç olabilir. İnşallah, bu güzel fırsatı değerlendirip bundan sonraki süreçte taraftarımızın ve camiamızın moralini düzelteceğiz. Milli takıma giden sporcularımız döndü. Bizim takımımızdaki her oyuncu değerli. Kadromuzda eksiklerimiz var ama eksikliklerin olduğu dönemde arkada bekleyen isimlere şans doğuyor. Fırsatı iyi değerlendirirlerse kendileri için ve takımımız için yararlı olacaktır dedi.

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası?nda Kayserispor, TFF 3'üncü Lig takımı Pazarspor ile eşleşti. Karşılaşma tek maç eleme usulüne göre Kayseri'de oynayacak. Kupaya ilişkin görüşlerini de bildiren Ertuğrul Sağlam, Türkiye Kupası maçında beklentimiz, rakibin kim olacağından çok iç sahada oynamaktı. Öyle de oldu. Türkiye Kupası bu seneki önemli hedefimizden. İlk maçtan itibaren bu kulvarda ne kadar ciddi olduğumuzu göstereceğiz? diye konuştu.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar ile milli takım kampında sakatlanan Artem Kravest ve Asamoah Gyan ile izinli olan Cristian Sapunaru katılmadı. Beşiktaş maçı hazırlıkları sırasında sakatlanan Deniz Türüç ise düz koşu yaptı.