(Görüntülü) Erol Bulut: "İstanbul'dan başımız dik bir şekilde ayrıldık"

Taha AYHAN / MALATYA,() - Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20'nci haftasında sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.



Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 32 puanla üçüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 20'nci haftasında evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdüren sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Rahman, takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar alanda yakın pas çalışması yaptı. Ardından taktik çalışma gerçekleştirildi.



Basın mensupları antrenman öncesinde dün 44 yaşına giren teknik direktör Erol Bulut'a doğum günü için pasta kesti. Bulut ise sürpriz için teşekkür etti. Öte yandan sarı- kırmızılı taraftarlar, Evkur Yeni Malatyaspor'un tesislerindeki antrenmanı ziyaret ederek, futbolculara İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesi moral desteği verdi.



EROL BULUT: "İSTANBUL'DAN BAŞIMIZ DİK BİR ŞEKİLDE AYRILDIK"



Fenerbahçe karşısında bireysel hatalardan yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyleyen Erol Bulut, "Belki atmosfer, stadın dolu olması, bazı futbolcuların etkilenmesi olabilir ama 1-1'i yakaladık. Ondan sonra basit bir hatadan dolayı frikikten yediğimiz ikinci gol oldu ama yine 2-2'yi yakaladık. İlk yarı 2-2 tamamlandı. İkinci yarıya çıktığımızda daha iyi oyuna girmiş olduk. Futbol detaylar üzerine kurulu. 65'inci dakikada yakaladığımız pozisyonda Bifouma, Ömer'e çıkartsaydı 3-2 öne geçecektik ve maçı büyük ihtimal bir kazanacaktık. O pozisyonu iyi değerlendirmiş olsak, şu an burada galibiyet sevinci yaşayacak, 3 puanı biz almış olacaktık. Duran toptan yediğimiz bir gol var. Fenerbahçe maçı 3-2 kazandı. Maç sonrası basın toplantısında söylediğim gibi oradan başımız dik bir şekilde ayrıldık. O yüzden futbolcularımla gurur duyuyorum. Bugüne kadar yaptıkları ve elde ettikleri başarılar ortada. 15 aylık süreçte nereden nereye geldiğimizi hiç kimse unutmasın. Sadece bir kaç kişinin saçma sapan yorumlarından dolayı bu takım ters yöne gitmeyecek, tam tersi daha iyi olmaya çalışacağız. Onu da inşallah bu hafta Kayserispor maçında göstereceğiz" dedi.



"ÖNEMLİ OLAN HÜCUM YAPARKEN, BASİT HATALAR YAPMAMAK"



Yenilgilerinin Sadık'ın gidişinden kaynaklanmadığını belirten Bulut, "Sonuçta her gün kendini geliştirmeye çalışan bir Evkur Yeni Malatyaspor var. Bir futbolcu grubu var. Yeni gelen transferlerde buna uyum sağlamak zorunda. Bunu da sağlayacaklardır. Tabi ki siz kendinizi geliştiriyorsunuz, her zaman eski oyununuzla sadece defansta durup, hızlı hücumlarla gol atmaya değil, kendini geliştirerek topa daha çok sahip olmaya çalışan, iki yönü de oynamaya çalışan bir Evkur Yeni Malatyaspor olması lazım. Doğal olarak büyük takımlara karşı hücum yaptığınızda defanstaki o açıkları veriyorsunuz. Burada önemli olan hücum yaparken, basit hatalar yapmamak. Topa daha çok sahip olabilmek ve yapacağınız hücumları sonuçlandırabilmek. Sonuçlandırmadığınız zaman rakip topu kaptığında onlar hücum yapıyorlar ve orada açıklar veriyorsunuz. Tabi ki şu anda elimizde olan stoper arkadaşlarımız Mustafa Akbaş geç katıldı, hazır değildi, onu hızlı bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Murat Akça iyi oynuyordu, sakatlandı, aramıza katılacak. Orada Robin Yalçın'ı kullandık, Fenerbahçe'ye karşı çok iyi bir maç oynadı. Zaman zaman bu eksiklikler olacak ama elimizdeki şuan ki kadro yeterli ve yeterince futbolcumuz var. Hücum anlamında da Kamara'yla anlaştık. O da İstanbul'da, sağlık kontrolünden geçip, sözleşmeyi imzalayarak, aramıza katılacak" diye konuştu



"CEVAP VERMEME GEREK BİLE YOK"



Bir spor yorumcusunun sarı- kırmızılı takımın forvet oyuncusu Adem Büyük hakkında yaptığı eleştiriler hakkında konuşan Bulut, "Cevabım kısa olacak. Futbolu, futbolu bilen kişilerle konuşacaksın bir. İkincisi gereksiz yere söz veya kelimeler sarf etmeyeceğim çünkü kullanacağım sözlere yazık olacak. O yüzden cevap vermeme gerek bile yok" dedi.



"TUR ATLAMAK İSTİYORUZ"



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Göztepe eşleşmesini de değerlendiren Bulut, "Göztepe güçlü bir ekip. İyi bir kadrosu var. İyi bir kura. Kayserispor maçında sonra kupada ilk maçı evimizde oynayacağız. Tabi ki kendi evimizde iyi bir skor alıp, İzmir'e öyle gitmek istiyoruz. Tur atlamak istiyoruz. İnşallah bunu da gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.



Kayserispor maçını kazanmak istediklerini dile getiren Bulut, "Fenerbahçe karşısında maça iyi başlayamadık ama Kayserispor karşısında birinci saniyeden iyi başlayarak, 90'ıncı dakikaya kadar iyi konsantre olup, maçı iyi geçirmek istiyoruz. Galip gelmek istediğimiz bir maç. İnşallah galip gelip, yolumuza devam edeceğiz" dedi.