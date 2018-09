(Görüntülü) Ekrem Memnun: "Çok iyi bir takıma karşı oynadık"

A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene: "Yarın kazanarak turnuvaya devam etmek istiyoruz" Gökhan HEBEPCİ / TENERİFE () - A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, "Kim gelirse gelsin en iyi oyunumuzu mutlaka sahaya koyacağız. Tek amacımız çeyrek final oynamak" dedi. 2018 FIBA Dünya Şampiyonası B Grubu son maçında Avustralya'ya 90-64 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final için çapraz eşleşmede Fransa ya da Kanada ile karşı karşıya gelecek. Tenerife'deki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Ekrem Memnun, Avusturya'nın şampiyonanın favori takımlarından biri olduğunu belirterek, "Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Çok iyi oyuncuları var. Rakibimiz çok kuvvetliydi. Takımımdan daha iyi bir oyun bekliyordum. Önceki gün hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ve bu biraz travma yarattı. Turnuva devam ediyor ve her maç yeni bir şans. Bugün biraz daha hazır halde gelmek gerekiyordu. Bugün biraz da tedavi için, oyunumuzu geliştirmek için bu maçı düşünüyorduk. Avustralya çok büyük bir favori. Daha iyi bir oyun oynayabilirdik. Ama dönem dönem güzel şeyler yaptık. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Tüm gün çalışıp konuşacağız. Şimdi play off maçı oynayacağız. Kim gelirse gelsin en iyi oyunumuzu mutlaka sahaya koyacağız. Tek amacımız çeyrek final oynamak. Rakibin isminin bu saatten sonra önemi yok. Bu seviyeden sonra bütün takımlar aşağı yukarı birbirinin aynısı. Bu tür turnuvalarda zaten başarı istiyorsanız büyük takımları yenmeniz gerekiyor. Yarın için çok iyi hazırlanacağız ve en iyi oyunumuzla sahada olacağız" şeklinde konuştu. "TEK AMACIMIZ KAZANMAK" Çeyrek final öncesi yarın oynanacak play off mücadelesindeki tek amaçlarının kazanmak olduğunu dile getiren başantrenör Memnun, bu maç öncesi üzerlerinde baskı hissedip hissetmedikleriyle ilgili soruya, "Bende ve oyuncularda baskı yaratacağını düşünmüyorum. Biz hayatımız boyunca böyle maçlar oynadık. Hayatımız boyunca her zaman yaptığımız gibi işimizi en iyi şekilde yapmaya geleceğiz. Kazanmaktan başka hiçbir şey düşünmeyeceğiz. Bu yüzden bir baskı olabileceğini düşünmüyorum. Sadece konsantre oluyoruz. Ekip olarak yapacağımız işe odaklanacağız. Tek amacımız kazanmak" diye konuştu. ZEYNEP GÜL ENE: "MAÇA İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK" A Milli Kadın Basketbol Takımı Genel Menajeri Zeynep Gül Ene ise "Yarın kazanarak turnuvaya devam etmek istiyoruz" dedi. Zeynep Gül Ene, karşılaşma ile ilgili şunları söyledi: "Avustralya dünya sıralamasında 4'üncü olan, çok çok sert oynayan ve her pozisyonda çok iyi oyuncuları olan bir takım. Maça da kötü başladık. İstediğimiz gibi başlayamadık. Bizim böyle bir takımla kafa kafaya oynayıp kazanma potasına girmemiz için ilk saniyeden 40'ıncı dakikaya kadar hep oyunda kalmamız lazım. Ancak sonuçta bu bir turnuva. Bugünkü mağlubiyetten sonra asıl hedefimiz yarınki maç durumuna geldi. Artık bütün konsantrasyonumuzu ve çalışmamızı yarınki maçı kazanmak üzerine yapacağız. Turnuvalarda bunlar olağan şeyler. Yarın üzerimize düşeni yapıp kazanarak turnuvaya devam etmek istiyoruz. Şu an tek düşündüğümüz şey bu." A Milli Takım oyuncularından Quanitra Hollingsworth ise şöyle konuştu: "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtamadık. Bu nedenle de Avustralya rahat bir galibiyet aldı. Avustralya gibi güçlü takımlar karşısında zayıf kalamazsınız. Bunun sonucunda da sahadan mağlubiyetle ayrıldık."