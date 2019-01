(Görüntülü) e-spor tutkunları NISHCON-2019'da buluştu

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL,() - Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı University Convention (NISHCON-2019) adıyla e-sporseverleri bir araya getirdi. Etkinliğe katılan oyuncular ve takımlar e-spordaki yeteneklerini gösterdi. Milenyumla birlikte hayatımıza giren e-spor dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de çok hızlı bir gelişme kaydediyor. Teknolojik gelişmelerin açtığı bu yolda yeni kuşakları can damarından yakalayan e-sporun Türkiye'de yaklaşık 32 milyon oyuncusu var. Ayrıca 4 milyon civarında da e-spor takipçisi bulunuyor. Bu anlamda e-sporun en büyük destekçilerinden biri olan Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı University Convention (NISHCON-2019) adıyla e-sporseverleri bir araya getirdi. Maslak 1453 Neotech Kampüsü'nde dün gerçekleşen NISHCON-2019'da oyuncular ve takımlar yeteneklerini gösterdi. Öte yandan etkinlik kapsamında en iyi cosplay kostümüne sahip katılımcılar 'GİST 2019 Cosplay” yarışması ile belirlendi. Etkinliğe katılan e-sporseverler VR Saber Hero, Just Dance, Mortal Kombat ve çeşitli oyunları deneyimledi. Workshoplar ve söyleşilere katılanlar ise farklı konularda kendilerini geliştirmiş büyük isimlerin tecrübelerini paylaşma şansı yakaladılar. 2 YILDA 1.5 KAT ARTIŞ BEKLENİYOR Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Elemanı, 3 Boyutlu Simülasyon Tasarım Uzmanı Ali Efe İralı e-sporun dünya çapında 300 milyon takipçisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Oyun sektörü içinde yer alan devamlı e-spor izleyicileri, çok yönlü bir reflekse sahip. Tercihler ve ihtiyaçlar birey bazında çok önemli değişimler gösterebilmekte. Hal böyle olunca, her talebin, arzı keskin biçimde yönlendirdiği bir yapı oluşuyor. Öyle ki, taleplerin karşılanmadığı en ufak bir tasarım ya da yazılım sürecinde, üreticilerin batma tehlikesiyle yüz yüze kalmaları içten bile değil. Böylece karşımıza 2007 sonrasında kullanıcıların reflekslerini daha da hızlı biçimde yansıtabildikleri sosyal medya platformlarıyla, ekonomik anlamda söz sahibi olan bir kitle ortaya çıkıyor. e-sporcuların arasında bu gücü elinde tutan dünya çapında 300 milyon civarında bir takipçiden söz edilmekte. Bize baktığımızdaysa, e-spor izleyicimizin 4 milyon seviyelerinde olduğu görülüyor. Beklenti, bu sayının giderek yükselmesi yönünde. Özellikle 2021’e doğru bu sayının en az 1.5 kat oranında artacağını söyleyebiliriz."