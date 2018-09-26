(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor, Bursaspor hazırlıklarını sürdürdü

İrfan ÖZŞEKER / SİVAS () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ligin 7'nci haftasında pazar günü kendi sahasında Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde akşam saatlerinde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, minyatür kaleye şut çalışmasıyla devam etti. Ardından taktik çalışmalar yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maçla noktaladı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Delvin N´Dinga ve Zoro Cyriac ile ağrıları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Aydın Karabulut katılmadı. Geçen hafta deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan takımda futbolcuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.