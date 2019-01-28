(Görüntülü) Dağcılar kış eğitimi için Zigana Dağı'nda kamp kurdu

Sinan Uçar TORUL-GÜMÜŞHANE,() - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) faaliyet programı kapmsasında 120 dağcı, Gümüşhane'nin Torul ilçesi Zigana Dağı?nda kamp kurdu. Dağcılar, 10 yıl önce çığ düşmesi sonucu 10 dağcının yaşamını yitirdiği bölgede, zorlu kış şartlarında hayat kalmanın teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yanı sıra olası çığda korunmanın yollarını öğreniyor.

Türkiye?nin farklı bölgelerinden Zigana Dağı zirvesinde bulunan Gümüşkayak Tesisleri'nde kamp kuran 120 dağcı, bölgede zorlu kış şartlarında hayat kalmanın teorik ve uygulamalı eğitimini alıyor. Dağcılar aldıkları eğitimle olası çığ anına neler yapması konusunda eğitiliyor. Kurdukları çadırları önüne kardan bloklar da yapıp oluşturdukları setle rüzgarlardan korunanan dağcılar, zorlu arazi şartlarında besin ihtiyaçlarını da kendileri karşılıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Manisa Bölgesi Antrenörü Cengiz Erdener, kış temel eğitim kursu verdiklerini belirterek, ?Kış ayında barınma malzeme kullanma, çığ bilgisi, çığdan korunma, çığa maruz kalınınca hayat nasıl kalınır gibi konularda uygulamalı eğitimler vermeye çalışıyoruz. Şuanda zorlu koşular var. Geçtiğimiz gece bir fırtına atlattık. Ege bölgesinden, Antalya?dan gelen dağcı arkadaşlarımız var. Onlarda bu zorlu şartları görmüş oldular. Önce teorik bilgiler veriyoruz. Bu uygun ortamda teorik bilgilerin nasıl uygulanacağını arkadaşlarımız yaşayarak öğrenmiş oluyorlar. Amacımız sağlıklı bir şekilde, kazasız, belasız bu sporu yapmalarını sağlamak? dedi.

10 yıl önde bölgede yaşanan cığ felaketinde 10 dağcının yaşamını kaybettiğini hatırlatan Erdener, ?Geçtiğimiz yıllarda burada çok üzücü bir çığ kazası oldu. Birçok arkadaşımız şehit oldu. Benzer kazaları yaşamamak, sporu bilinçli ve doğru bir şekilde yapmak için eğitimler alıyorlar. Çığda hayatta kalmak, zorlu hava şartlarında hayatta kalmak, beslenmek ve su temini gibi her türlü teknik ve uygulamalı bilgiyi kendilerine aktarıyoruz? diye konuştu.

EĞİTİM SONUNDA SINAV

Gerçekleşen kursun uygulamalı ve kursun bitiminde de kursiyerlerin sınava tabi tutulacağını belirten Erdener, Federasyonumuzun 8 adet kursu var, bu 5'inci kursu, tüm kurslarımızı bitiren arkadaşlarımız bilinçli eğitmen bir dağcı oluyor. Daha sonra federasyon çeşitli tırmanış aktivitelerine katıldıklarında ve belli bir yıl sonra isterlerse bizler gibi ayrı bir antrenör kursuna giderek, antrenörde olabiliyorlar. Eğitimler içerisinde kış koşullarında barınmada var. Rüzgar bizim için çok büyük bir dezavantaj. Rüzgardan korunmak için biz kar bloklarından yararlanıyoruz. Kar duvarı örmek eğitimin önemli bir konusu. Yaptığımız kar duvarları bizi ve malzemelerimizi sert rüzgarlardan koruyor. Uygun kar duvarları yaparsak çadırlarımız patlamıyor. Sıcak konforlu bir hayat sürüyoruz şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLI GELDİK

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun kış temel eğitimini almak amacıyla Zigana Dağı'nda kampta bulunan Nurullah Çoban da, hazırlıklı olduklarını söyledi. Çoban, Hava koşulları biraz soğuk ama bizde elimizden geldiğince hazırlıklı geldik. Kampta arkadaşlarımızla birlikte güzel bir eğitim geçiriyoruz. Çok güzel şeyler öğretiyor hocalarımız. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yaşamımızı tamamen, yemeklerimizi, öğünlerimiz kendimiz yapıyoruz ifadelerini kullandı.

10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Olay, Gümüşhane'nin Torul İlçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009 tarihinde meydana geldi. Çığ felaketinde Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dursun İnan, Özlem Timurcuoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Davut Akdeniz yaşamını yitirdi, Rahmi Keleş, Yonca Yılmaz ve Emel Şimşek yaralandı. Elmas Aykaç, Ural Ayar, Hasan Anahar ve Hasan Çiftçi ise olaydan yara almadan kurtuldu.