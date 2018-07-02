(Görüntülü) Cengiz Durmuş: "Sistemimiz Türk tenisini Grand Slam'lere taşıyacak"

"Gençlerimiz ve yeteneklerine inanıyorum"





"Türk tenisçilerimiz yüksek seviyelerde yer almaya başladı"





"Sayımızı arttırmamız gerekiyor"





Uğur DEMİRKIRDI - Olgucan KALKAN / SERİK-ANTALYA,()





Turkish Airlines Antalya Open, Damir Dzumhur'un şampiyonluğu ile sona ererken turnuva bir çok önemli avantajı beraberinde sundu.



Belek Turizim Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Resort kortlarında yapılan çim kort mücadelesinde 6 gün süresince tenis severler birbirinden heyecanlı karşılaşmalar izledi. Oyuncular dünyada ilk kez bir otel içerisinde yapılan turnuvanın kendilerine büyük avantaj sağladığını her fırsatta dile getirdiler. Kortun otel içerisinde olmasının yanı sıra havaalanının sadece 20 dakika mesafede bulunması ve turnuva boyunca Antalya'da olunmasına rağmen çok sıcak olmayan ve akşamları da serin olan bir iklimin yaşanması hem tenisçileri hem de tenisseverleri mutlu etti.



JET JESTİ



Final maçını oynayan Fransız sporcu Mannarino ve Bosna Hersekli Dzumhur'un Wimbledon'a yetişmeleri için ise her iki oyuncuya büyük jest yapıldı. Maçın hemen ardından Dzumhur ve Mannarino, Kaya Holding'e ait jet ile İngiltere'ye uçtular ve bugün başlayacak Wimbledon'a yetiştirildiler.





BAŞKAN DURMUŞ: "TURNUVA SAYIMIZI ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Açık Turnuvası'nın ardından Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu.



Turnuvayı bu sene ikinci kez düzenlediklerini ifade eden Cengiz Durmuş, "THY Antalya Open'in önemi Türk tenisinin dünya arenasındaki yerini alabilmesi adına son derece önemli. Önemli tenisçilerin gelmesi iyi bir motivasyon oluyor. Bugün burada bu turnuva oynanırken Akdeniz Oyunları'nda çocuklarımız şampiyon olabildiyse bu tür organizasyon ve turnuvaların kazandırdığı puanlar sebebiyle olabiliyor. Tenis algısını tabana yaymak, sporcu sayısını genişletmek, başarılı ve yetenekli sporcuları tarayabilmemiz için ekranlara böyle dünyanın en iyi sporcularını izlettirebilme şansını edebilmek ülkemiz adına çok büyük bir şans. Onun için THY Antalya Open Türk tenisi için büyük bir kazançtır. Organizasyonlar yapmamız gerekiyor ki klasmanımız hep artsın. Tenis 1'den başlıyor, sonsuza kadar gidebiliyor. Öyle dediğimiz bir klasman. Onun için bizim yerimizi almamız lazım" dedi" diye konuştu.



Türkiye'deki sporcu ve organizasyon sayılarını artırmaları gerektiğini belirten Durmuş, "İnandığımız bir sistem var. Sistem sporcu yetiştirsin. Bireysel yetenekler olacaktır, olur da ama biz bireysel yeteneğin dışında tüm camianın, tüm sporcuların sistematik bir şekilde şampiyonluklara, kupalara uzanmasını talep ediyoruz. Sayımızı arttırmamız gerekiyor. Turnuva sayımızı arttırmamız gerekiyor. Organizasyonlar yapmamız gerekiyor ki dünya klasmanında tenis 1'den başlıyor, sonsuza kadar gidebiliyor. Öyle dediğimiz bir klasman. Onun için bizim yerimizi almamız lazım. Biz elbette işlerimizi yaparız. Çocuklarımız Akdeniz'den iki tane altın, bir tane bronzla dönüyorlar. Onların alınlarından öpüyorum. Çok büyük bir gurur kaynağı İspanya'da bayrağımızı göndere çekip, İstiklal Marşı'mızı okutabilmek onlar orada düşünürken bugün ben de heyecanı yaşadım, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.



"GENÇLERİMİZE VE YETENEKLERİNE İNANIYORUM"



Türk tenisçilerinin yüksek seviyelerde yer almaya başladığını vurgulayan Cengiz Durmuş, "Nedir bu yüksek seviye. Olimpiyatlara sporcu gönderdik. Tarihimizde bir ilk. Çağla Büyükakçay sporcumuz olimpiyatlara gitti. Yine bakıldığı zaman İstanbul Açık'ı kazanmış bir sporcumuz. İpek Soyluoğlu çiftlerde, Çağla Büyükakçay teklerde kazandı. Bu bir tarih aslında. Elbette ki Grand Slam anlamında büyük turnuvaları sporcularımız ne zaman kazanır sorusuna, demin de bahsettiğim gibi sistemimizi doğru kurabilirsek ben gençlerimize, yeteneklerine inanıyorum. Bütün verileri bir arada tutabilirsek, dengeleri doğru yönetebilirsek biz dünyanın en iyisini çıkartabiliriz. Şöyle de söyleyebilirim, İngiltere'yi düşünün, Wimbledon 1868'li yıllarda yapılmış, 70 yıl şampiyon çıkartamadılar. Onun için büyük bir bütçe, sabır, geçmiş gerekiyor. Biz oralara baktığımızda yaptığımız işler, sporcularımızın bunu yapabileceğin gösterdi. Bugün Akdeniz'de yarın Dünya'da olacak bu çocuklarımız. Ama çok sistemli olmamız lazım. Sistemin birçok sporcuyu barındırması lazım. Onun için Türkiye'nin tenis ülkesi olması lazım. Hedefimiz de yolumuz da budur" şeklinde konuştu.