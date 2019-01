(Görüntülü) Çaykur Rizespor yeni transferlerini tanıttı

Mehmet Can PEÇE / RİZE () - Çaykur Rizespor, daha önce resmi sözleşme imzaladığı Chidozie Awaziem ve Mohamed Aberhoune için tanıtım toplantısı düzenlendi.



Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya başkan yardımcısı Ali Haydar Er, yönetim kurulu üyesi Ahmet Haşimoğlu ile Serkan Karavin, basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ve futbolcular Awaziem ile Aberhoune katıldı.



ER: “GELECEK VE GİDECEK OYUNCULAR VAR”



Savunma oyuncusu Awaziem ile sezon sonuna kadar kiralık, Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Ali Haydar Er, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirterek, “Uçakta bir oyuncu daha var. Mohamed'i kadromuza kattık. Futbolcu kardeşlerime sakatsız, gayretli bir yarı yıl diliyoruz. İnşallah sezon sonunda aldıklarımız ve verdiklerimiz ile mutlu olacağız. Chidozie Awaziem'e Türkiye'de başka kulüpler de transfer teklifinde bulundu. Bizi daha iyi şartlarda kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Rize'yi sevecek ama hayalleri çok büyük. Biz de bu yolda kendisine başarılar diliyoruz. Bize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kadromuzda yabancı oyuncu sayısı fazla. Bazı oyuncularımız ile konuşuyoruz. Oynamalarını istiyoruz. Uzlaştığımız ve giden arkadaşlarımız var. Gitmezlerse altyapı ile devam edecekler. Maddi anlamda yük olabilir ama başımızı ağrıtacak boyutta olmayacak. Kadromuzu iki futbolcu daha katacağız” dedi.



ABERHOUNE: “HEDEFİMİZ BİR AN ÖNCE YUKARIYA ÇIKMAK”



Çaykur Rizespor'un Portekiz ekibi Moreirense'den kadrosuna kattığı Mohamed Aberhoune, kendisine duyulan güvene teşekkür ederek, “Elimden geleni yapmak için Rize'deyim. İlk galibiyetimizi Kasımpaşa karşısında aldık. İlk kez forma giyme şansı buldum. Çok güvenilir bir kadroya sahibiz. Hedefimiz, bulunduğumuz yerden bir an önce yukarı çıkmak. Aatif ve Saadane'nin takımda olması, uyum sürecimi kolaylaştıracak” diye konuştu.



AWAZIEM: “BURAYA GELMENİN DOĞRU OLDUĞUNA KARAR VERDİM”



Portekiz'in Porto takımından sezon sonuna kadar kiralanan Chidozie Awaziem ise başka kulüplerden de transfer teklifi aldığını kaydederek, "Rizespor çok farklı yaklaştı. Hocamız özel olarak bizi aradı. Sportif direktörümüz ile görüştüm ve etkilendim. Buraya gelmenin doğru olduğuna karar verdim. Kasımpaşa maçını izledim ve arkadaşlarımın ne kadar başarıya aç olduğunu gördüm. Ben de bir an önce takıma dahil olup üzerime düşeni yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



BASIN MENSUPLARINA TRANSFER ŞAKASI



Öte yandan devre arası transfer döneminin en aktif takımlarından biri olan Çaykur Rizespor’da yönetim, basın mensuplarına transfer şakası yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nijeryalı Ayuba Kosoko'yu tanıtım toplantısına getiren yöneticiler, kendisiyle prensipte anlaştıklarını açıkladı. Basın mensupları, futbolcu olduğunu düşündükleri Kosoko'ya sorular yöneltti. Daha sonra kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şaka yaptıklarını açıklarken, basın mensuplarının yanı sıra futbolcular Awaziem ve Aberhoune de bu durum karşısında şaşkınlık yaşadı.