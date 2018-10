(Görüntülü) Çaykur Rizespor - Atiker Konyaspor maçının ardından

Tolga SAĞLAM / RİZE () - Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, kazanabilecekleri bir maçı kazanamadıklarını söyledi. Teknik direktör Buruk, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Maçtan önceki hedefimiz kendi sahamızda kazanmaktı. Son iki haftada aldığımız 4 puan vardı. Bu 11'den 4 eksik oyuncu ile başladık. Özellikle kanatlarda oyuncu sayımız fazla olmayınca burada sıkıntı yaşadık. Maçın başlangıcı bizim için kötüydü. 10-15 dakikada gol yemediğimiz için şanslıydık. Rakibin iyi organize olduğunu gördük. İyi bir takıma karşı oynadık. Özellikle hücum hattının çok iyi olduğu bir takım. Maçı dengeledik daha sonra 1-0 öne geçtik. Bu bölümde de rakibimize çok net pozisyon vermedik ama rakip kaleye daha etkili gidebilirdik. İkinci yarıya baktığımızda daha dengeli oynayan bir takımdık. Yine çok net pozisyon vermedik ama kalemize gelen tehlikeler vardı. Orhan ve Süleyman ile ikinci golü bulup belki maçı bitirebilirdik. Rakibimizin geniş kadrosu vardı. Jahovic ve Traore hamlesiyle rakibimizin 7 hücum oyuncusuna karşı hamle yapmaya çalıştık. Üzüldüğüm penaltı olması. Görüntüleri de izledim ama çok net bir şey görmedim. Rakibin penaltısı için yüzde yüz penaltı diyemeyeceğim. Bir de geç, 2-3 dakika sonra verildi. Biz de bu arada 1-0 diye oyuncu değişikliği yaptık. Bir anda penaltı verildi. Penaltı olacağını bilsem Fink'in yerine ofansif bir oyuncu kullanacaktım. Volkan Bayraslan'ın bugün maçın genelinde de takdir haklarını Konya'dan yana kullandığını gördük. Kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadığımızı düşünüyorum." Futbolun içinde her şeyin temiz olmasını istediğini anlatan Buruk, "Maçtan sonraki olayları tasvip etmiyoruz. Futbolun içerisinde her şeyin temiz olmasını istiyorum. Abdullah için gereksiz bir kart oldu. Zaten eksiklerimiz vardı bir eksik daha oldu. Olayların incelenip gerekli cezanın verileceğini düşünüyorum. Biz saha içinde insanları farklı yerlere yönlendirirsek en büyük hatamız bu olur. Gerekli cezaların verileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. RIZA ÇALIMBAY: "1 PUANA RAZI OLDUK" Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maçın başından sonuna kadar kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Çok pozisyonlar yakaladık ama son paslarda dikkat edemedik. Çok mücadeleci güzel bir lig maçı oldu. Sadece son andaki o olaylar olmasa mükemmel bir lig maçıydı. Benim düşündüğüm tek şey içeride ve dışarıda galibiyete oynamak. Bugün de düşüncemiz buradan 3 puanla ayrılmaktı ama 1 puana razı olduk. Takımın oyunundan memnunum. Sadece son pasları iyi değerlendirmedik ve bundan memnun değilim. Burası zor deplasmanlardan birisi. Çaykur Rizespor'un bir değişiklik yapması buraya bir hava getirdi. Onlar da iyi mücadele ettiler. Sezon başından beri diğer maçlarda da son paslarda sıkıntı yaşadık, değerlendiremedik. Ama yine de deplasmanda alınan 1 puan iyidir. Amacımız 3 puandı ama maalesef 1 puana razı olduk." "VAR İYİ Kİ VARMIŞ" 'VAR sistemi iyi ki varmış' diyen Çalımbay, şöyle devam etti: "Bizim penaltı eline çarptı neyse ama bu pozisyonlar çok olacaktı. Özellikle ikinci yarı kurduğumuz baskıdan dolayı öyle pozisyonlar olacaktı. 1'incisine baktı vermedi, ikincisindeki penaltıydı herhalde onu verdi. VAR sistemi iyi ki varmış. Sadece bizim için değil, bütün takımlar için. Bir sürü hatadan dönülüyor. Herkes hata yapıyor. Çok güzel bir şey. İnşallah iyi bir şekilde devam eder böyle." "YAŞANANLAR DOĞRU DEĞİL" Maçın ardından yaşanan olayların doğru olmadığını kaydeden Çalımbay, "Uğur'a şikeci diye bağırmışlar, ona üzüldü. O da bir tepki verdi. Futbolcunun tepki vermesi doğru değil, taraftar neticede bağırabilir, her şeyi söyleyebilir. İşimize bakacağız. Keşke o tatsızlık olmasaydı. VAR ile izlediler Abdullah'ın yumruk vurduğunu gösterdi hakem ve daha sonra kırmızı kart gösterdi. Uğur'a da sarı kart verdi. Maçın sonu, bir de büyük bir tepki gelince futbolcular kendilerini tutamıyor, yanlış şeyler oluyor. Biz de önlemeye çalıştık" diyerek açıklamalarını tamamladı.