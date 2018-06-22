(Görüntülü) Bursasporlu futbolculardan Avrupa Şampiyonası adaylığına destek 

Batalla: "Taraftarlar kendini rahat hissedecek"



Faty: "Futbol Türkiye'de çok seviliyor"



İSTANBUL,() -





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor forması ile önemli maçlara çıkan Pablo Batalla ile Ricardo Faty, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına destek verdi.



"TARAFTARLAR KENDİNİ RAHAT HİSSEDECEK"



Batalla ve Faty, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği adaylığına destek verirken, Türkiye'nin güzelliklerine dikkat çekti. Bursaspor taraftarının çok sevdiği bir isim olan Batalla, "Türkiye tüm güzelliklere sahip; güzel plajlar, güzel yemekler, güzel turistik mekânlar… Her şeyden öte kendi tecrübelerime dayanarak söylemeliyim ki Türkiye'nin yabancılara çok iyi davranan, turistleri seven bir halkı var. Bunun da yurt dışından gelecek kişilere kendilerini burada rahat hissettireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"FUTBOL TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYOR"



Türkiye'de 3 yıl geçiren Ricardo Faty ise Türkiye'deki futbol sevgisinin altını çizerek, "Burası çok güzel. Büyük bir ülke ve yapılacak çok farklı şeyler var. Bilindiği gibi yemekler çok iyi. Birçok yeni stadyum inşa edildi. Türkiye'de futbol çok seviliyor. Özellikle de Avrupa kupalarında oynanan maçlarda bu sevgiyi görmek mümkün" şeklinde konuştu.