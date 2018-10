(Görüntülü) Bursaspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Gürkan DURAL/BURSA,()

Aybaba: "Oyuncularımı kutluyorum"

Kartal: "Şu an da en sıkıntılı teknik direktör benim"





Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Bursaspor evinde 1-0 mağlup ettiği Ankaragücü mücadelesinden sonra iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.



AYBABA: "OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba mutlak kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını belirterek, "Maçtan önce kimin oynadığı, takımın nasıl oynadığı, ne kadar coşkulu oynadığımız değil, kazanmamız gereken bir maçtı diye konuştuk. İlk yarı çok iyi oynadık. Gol attık, ikinci golü atabilseydik çok daha iyi olabilirdi. Oyuncularımı kutluyorum. Bursa'daki hiç kimse için kolay değildi. Biz de, oyuncular da taraftar da zorlandı. Kazandık. Her şeyin yeni başlaması lazım. 7-8 haftada bir galibiyet alıp kutlamak Bursaspor gibi bir camiaya yakışmaz" dedi.



Ramazan Keskin'in performansını da değerlendiren Aybaba, "Ramazan son antrenmanlarda gözümün içine bakıyordu beni oynat diye yaptığı işlerle. Çok beğendim. Burak Kapacak da rüyadan uyanamadı, çabuk uyanması lazım. Bu bir rüya. U19 takımında oynarken kendisini bu kalabalık içinde buldu, onun için de bir başlangıç" diye konuştu.



Samet Aybaba, VAR sistemi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise "VAR beni bitirdi" diyerek esprili bir yanıt verdi.



KARTAL: "ŞU AN DA EN SIKINTILI TEKNİK DİREKTÖR BENİM"



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ve sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "El Kebir'in sakatlığı nüksetti, akşam yoğun tedaviden sonra sabah oynayabileceğini söyledi ancak maç ısınmasında tekrar nüksetti. Onun yerine giren Youness Mokhtar da kasığında problem olduğunu söyledi. Yalçın kaleci ile çarpıştı. Bunlar oyun planımızı etkiledi. Erken ve mecburiyetten gelen değişikliklerin ardından oyun bütünlüğümüzün eksildiğini gördüm. İyi oynayamadık, çok üretken değildik, istediklerimizi yapamadık, sonuçta mağlup olduk. Elimizdeki oyuncular ile en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Malatya maçına en iyi şekilde hazırlanıp çıkmak istiyoruz. Taraftarımıza kendimizi affettirmeyi düşünüyoruz" dedi.



Maddi sorunların devam ettiğini belirten Kartal, "Şu anda en sıkıntılı teknik direktör benim. Antrenman sahamız yok, ekonomik sıkıntılar had safhada. Bu şartlarda Ankaragücü için mücadele etmeye çalışıyoruz ayrıca sakatlıklarımız var. Çıkış arıyoruz. Geçen seneden bugüne kadar sıkıntılarımız devam ediyor. Geçen sene yerli oyuncularımız çoktu, konuşarak çözüyorduk. Yabancı oyunculara bunları anlatamazsın. Biz onlara anlatıyoruz ama bir yere kadar. Ben bunları bir yerden sonra söylemek zorundayım. Biz elimizden geldiği kadar çocuklarla konuşarak bu işlerin düzeleceğini bir şekilde ekonomik sıkıntıların giderilebileceğini söylüyoruz. Bugünkü mağlubiyeti buna da bağlamak yanlış. Futbolcu takımına sahip çıktığında camiası için mücadele eder, parayı düşünmez. Biz de bu eksikti" ifadelerini kullandı.